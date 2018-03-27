"Финал восьми" молодежной баскетбольной лиги пройдет в Самаре

Стало известно место проведения решающей стадии 5-го в истории сезона баскетбольной молодежной лиги. "Финал восьми" чемпионата пройдет в период с 22 апреля по 24 апреля в Самаре.

В финальном турнире примут участие восемь лучших команд по итогам регулярного сезона, которые разыграют чемпионский титул и медали молодежной лиги по системе плей-офф: "Химки-2", "Самара-2", "Локомотив-Кубань-2", УНИКС-2, "ЦСКА-Юниор", "Парма-2", "Зенит-2" и "Нижний Новгород-2".

22-го апреля пройдут матчи ¼ финала, 23-го апреля — полуфиналы и матчи за 5-8-е места, а 24-апреля — финал и матчи за 3-е, 5-е и 7-е места, сообщает официальный сайт БК "Самара".