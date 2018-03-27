16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спектакль "День сюрпризов" в Самаре перенесли из-за траура по погибшим в Кемерово Объявлены победители "Самарской театральной музы" за 2017 год Ведущая актриса театра "Колесо" Ольга Самарцева: "Выкладываюсь на каждом спектакле!" Новокуйбышевский театр "Грань" выступил на фестивале "Золотая Маска" Театр-студия "Грань" участвует в конкурсе "Золотая Маска"

Театр Культура

Спектакль "День сюрпризов" в Самаре перенесли из-за траура по погибшим в Кемерово

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати

28 марта в самарской филармонии должна была состояться комедия "День сюрпризов". Однако спектакль перенесли на 29 марта из-за объявленного траура по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Представление начнется в 19:00. "Билеты, купленные ранее, остаются действительными. Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким людей, пострадавших и погибших", — сообщает концертное агентство KoncertSamara.

Вернуть деньги за билеты можно в кассе Филармонии (для тех, кто здесь же их и покупал) или в кассах ТЦ "Вавилон" или "Вива Лэнд" (для тех, кто покупал билеты в кассах KoncertSamara).

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

Фото на сайте

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

В Самаре состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

В Самаре состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1