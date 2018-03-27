Спектакль "День сюрпризов" в Самаре перенесли из-за траура по погибшим в Кемерово

28 марта в самарской филармонии должна была состояться комедия "День сюрпризов". Однако спектакль перенесли на 29 марта из-за объявленного траура по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово.
Представление начнется в 19:00. "Билеты, купленные ранее, остаются действительными. Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким людей, пострадавших и погибших", — сообщает концертное агентство KoncertSamara.
Вернуть деньги за билеты можно в кассе Филармонии (для тех, кто здесь же их и покупал) или в кассах ТЦ "Вавилон" или "Вива Лэнд" (для тех, кто покупал билеты в кассах KoncertSamara).
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!