Спектакль "День сюрпризов" в Самаре перенесли из-за траура по погибшим в Кемерово

28 марта в самарской филармонии должна была состояться комедия "День сюрпризов". Однако спектакль перенесли на 29 марта из-за объявленного траура по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Представление начнется в 19:00. "Билеты, купленные ранее, остаются действительными. Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким людей, пострадавших и погибших", — сообщает концертное агентство KoncertSamara.

Вернуть деньги за билеты можно в кассе Филармонии (для тех, кто здесь же их и покупал) или в кассах ТЦ "Вавилон" или "Вива Лэнд" (для тех, кто покупал билеты в кассах KoncertSamara).