Самарский театр оперы и балета переносит спектакль из-за общенационального траура

Самарский театр оперы и балета переносит с 28 марта на 29-е спектакль "Аида".
Купленные билеты действительны.
28 марта в России объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в торговом центре в Кемерово.
Самарский театр оперы и балета переносит с 28 марта на 29-е спектакль "Аида".
Купленные билеты действительны.
28 марта в России объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в торговом центре в Кемерово.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!