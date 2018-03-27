Школьник из Самары победил во всероссийском конкурсе "Открытый мир. Старт в науку"

На заключительном этапе всероссийского конкурса-конференции "Открытый мир. Старт в науку" работа Александра Хайдукова, ученика 11 класса Самарского спортивного лицея и воспитанника Самарского областного детского эколого-биологического центра, была признана лучшей.

Автора наградили дипломом и кубком победителя в номинации "Основы садоводства и овощеводства". Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Заключительный этап конкурса проходил на базе Российского государственного аграрного университета - Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева с 23 по 24 марта.

На финал конкурса Александр Хайдуков отправился вместе с научным руководителем своей исследовательской работы - педагогом дополнительного образования высшей категории, почетным работником общего образования РФ, заместителем директора Детского эколого-биологического центра Светланой Поршневой. Ей вручили благодарственное письмо за подписью ректора сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева.

На конкурс Александр представил работу "Восстановление популяции пиона тонколистного как растения Красной книги Самарской области", над которой трудился на протяжении четырех лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. На учебно-опытном участке центра была создана учебно-методическая коллекция "Редкие и исчезающие растения Самарской области", в которую вошел пион тонколистный. Александр со своим педагогом Светланой Ивановной занимался реинтродукцией этого растения, которое уже вошло в "черный список" Красной книги Самарской области. Этот список включает в себя растения, исчезнувшие из флоры Самарской области за последние 50 лет.