Lotte в Самаре: интерьеры первого в регионе пятизвездочного отеля

В отеле Lotte на ул. Красноармейской в Самаре продолжается отделка внутренних помещений. Планируется, что он примет гостей уже в мае, а пока в распоряжении портала "Волга Ньюс" оказались рендеры интерьеров первого в Самарской области отеля категории "5 звезд".

Дизайн-проект по оформлению внутренних помещений разработала итальянская компания Bertone.

Всего в гостинице будет 193 номера разного уровня комфортности: Супериор (от 34,4 до 35,3 кв. м) - 134 номера, Делюкс (34,4 кв. м) - 30 номеров, Полулюкс (от 35,3 до 41,8 кв. м) - 19 номеров, Люкс (47,6 кв. м) - девять номеров, Президентские апартаменты (145 кв. м) - один номер.

Президентские апартаменты

На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Холл первого этажа

На первом этаже разместится ресторан AquaGrill с международной концепцией кухни Surf& Turf: морепродукты и мясо, приготовленные на дровяном гриле, а также блюда русской, азиатской и средиземноморской кухни на выбор, классические японские закуски и авторские десерты.

Ресторан AquaGrill

Еще один ресторан - Terrazza - площадью 283,5 кв. м будет работать на четвертом этаже отеля. Он предназначен специально для проведения завтраков и закрытых мероприятий. В ресторане можно будет выйти на террасу с видом на город.

Ресторан Terrazza

Для проведения торжественных и деловых мероприятий, банкетов и конференций в отеле есть 12 залов разной вместимости - например, зал-трансформер "Кристалл" площадью 530 кв. м.

Зал-трансформер "Кристалл"

Инфраструктура для отдыха представлена инфинити-бассейном с противотоком, аквазоной с гидромассажной ванной, финской сауной и хаммамом, а также массажными кабинетами. Для занятий спортом предусмотрен фитнес-центр, оснащенный оборудованием Technogym. Кстати, жители Самары тоже смогут воспользоваться всеми услугами разово или купив абонемент.

Фитнес-центр

Кроме того, на территории отеля предусмотрен двухуровневый паркинг на 96 мест - он позволит не загружать автомобилями центральные улицы исторического центра города.