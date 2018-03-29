Lotte в Самаре: интерьеры первого в регионе пятизвездочного отеля

В отеле Lotte на ул. Красноармейской в Самаре продолжается отделка внутренних помещений. Планируется, что он примет гостей уже в мае, а пока в распоряжении портала "Волга Ньюс" оказались рендеры интерьеров первого в Самарской области отеля категории "5 звезд".
Дизайн-проект по оформлению внутренних помещений разработала итальянская компания Bertone.
Всего в гостинице будет 193 номера разного уровня комфортности: Супериор (от 34,4 до 35,3 кв. м) - 134 номера, Делюкс (34,4 кв. м) - 30 номеров, Полулюкс (от 35,3 до 41,8 кв. м) - 19 номеров, Люкс (47,6 кв. м) - девять номеров, Президентские апартаменты (145 кв. м) - один номер.
На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На первом этаже разместится ресторан AquaGrill с международной концепцией кухни Surf& Turf: морепродукты и мясо, приготовленные на дровяном гриле, а также блюда русской, азиатской и средиземноморской кухни на выбор, классические японские закуски и авторские десерты.
Еще один ресторан - Terrazza - площадью 283,5 кв. м будет работать на четвертом этаже отеля. Он предназначен специально для проведения завтраков и закрытых мероприятий. В ресторане можно будет выйти на террасу с видом на город.
Для проведения торжественных и деловых мероприятий, банкетов и конференций в отеле есть 12 залов разной вместимости - например, зал-трансформер "Кристалл" площадью 530 кв. м.
Инфраструктура для отдыха представлена инфинити-бассейном с противотоком, аквазоной с гидромассажной ванной, финской сауной и хаммамом, а также массажными кабинетами. Для занятий спортом предусмотрен фитнес-центр, оснащенный оборудованием Technogym. Кстати, жители Самары тоже смогут воспользоваться всеми услугами разово или купив абонемент.
Кроме того, на территории отеля предусмотрен двухуровневый паркинг на 96 мест - он позволит не загружать автомобилями центральные улицы исторического центра города.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.