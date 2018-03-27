В Самаре почтили память погибших в Кемерове

Во вторник, 27 марта, в Самаре на площади Славы почтили память погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.
Цветы к горельефу Скорбящей Матери-Родине возложили руководители и сотрудники областной администрации, представители МЧС, молодежных, студенческих и волонтерских организаций, простые самарцы.
По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.
"Самое страшное, что может произойти, - это смерть людей, особенно детей. Вся страна скорбит и соболезнует родным и близким погибших. Сложно такое пережить", - едва сдерживая слезы, делится переживаниями председатель студенческого совета Самарской области Анна Осипова.
"Даже страшно представить: взрослые, молодежь, дети сгорели заживо! Это трагедия для всей России", - говорит руководитель региональной организации "Волонтеры Победы" Сергей Андрианов.
Цветы, мягкие игрушки, свечи в память о погибших самарцы приносят также к фигуре дяди Степы на ул. Ленинградской.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.