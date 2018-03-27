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Общество

В Самаре почтили память погибших в Кемерове

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 марта, в Самаре на площади Славы почтили память погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

В Самаре почтили память погибших в Кемерове В Самаре почтили память погибших в Кемерове
Фото: Юлия Рубцова

Цветы к горельефу Скорбящей Матери-Родине возложили руководители и сотрудники областной администрации, представители МЧС, молодежных, студенческих и волонтерских организаций, простые самарцы.

По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

"Самое страшное, что может произойти, - это смерть людей, особенно детей. Вся страна скорбит и соболезнует родным и близким погибших. Сложно такое пережить", - едва сдерживая слезы, делится переживаниями председатель студенческого совета Самарской области Анна Осипова.

"Даже страшно представить: взрослые, молодежь, дети сгорели заживо! Это трагедия для всей России", - говорит руководитель региональной организации "Волонтеры Победы" Сергей Андрианов.

Цветы, мягкие игрушки, свечи в память о погибших самарцы приносят также к фигуре дяди Степы на ул. Ленинградской.

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