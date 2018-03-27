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Здравоохранение Общество

Самарские медики используют виртуальную реальность для реабилитации пациентов после инсульта

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ученые Института инновационного развития СамГМУ использовали технологию виртуальной реальности в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, и создали нейротренажер для ранней вертикализации. Во вторник, 27 марта было подписано соглашение с концерном "Вега" (предприятие госкорпорации "Ростех") на передачу аппаратной части комплекса в промышленное производство. А накануне журналисты смогли познакомиться с работой нейротренажера в реабилитационном центре "Самарский", расположенном в пос. Береза Красноглинского района.

Реабилитационный потенциал

Вместе с традиционной реабилитацией аппаратный комплекс помогает буквально ставить людей на ноги, одновременно воздействуя на зрительные, тактильные и слуховые каналы. Во время занятия на пациента надевают очки виртуальной реальности, на ноги — пневмоманжеты, а компьютерная программа погружает его в виртуальную среду. Сейчас созданы две — футбольное поле и берег реки.

37-летний Дмитрий Табунков, перенесший инсульт в 2015 году, сидит перед монитором и одновременно поднимается на гору вдоль реки. Он даже слышит шум своих шагов, а в это время на его ступни оказывается тактильное воздействие, которое активизирует группы мышц. Те в свою очередь стимулируют мозговую активность и тело "вспоминает", как нужно двигаться. Врач — заведующий физиотерапевтическим отделением реабилитационного центра  "Самарский" Александр Полшков контролирует процесс: на экране компьютера видит ту же картинку, что и пациент, и анализирует его реакции.
У Дмитрия последствия острого нарушения мозгового кровообращения с выраженным парезом левых конечностей. После занятия мужчина вышел раскрасневшийся, как после настоящей прогулки, и рассказал: "Когда ходил, подъем и спуск с горы реально ощущал. Видите, сейчас гораздо лучше равновесие держу".

"После того, как человек 10-12 минут побудет в этой реальности, его мозг и мышцы сохранят эти ощущения, — поясняет заведующая отделением медико-социальной реабилитации реабилитационного центра "Самарский" Ольга Сычева. — Восстановление этой функции в мозге помогает пациенту вернуться к тому действию, которое он раньше умел делать".

Понятно, что парез, особенно полученный несколько лет назад, за десять занятий не пройдет, это процесс длительный. В "Самарском" пока только первая группа из шести пациентов прошла курс лечения на нейротренажере, приступила к занятиям вторая. Но все заметили, что люди начинают увереннее двигаться, некоторые даже палочку откладывают.

"Мы пока не готовы статистически оценить этот эффект, испытания идут меньше месяца, — отмечает Сычева. — До начала занятий мы с пациентами проводим ряд тестов, которые определяют их двигательные и координаторные возможности, нарушение чувствительности. И по той же методике проводим тесты по окончании занятий. По результатам первой группы мы можем сказать — да, видны объективные улучшения. Но когда мы проведем достаточное количество испытаний, то сможем дать заключение".

В "Самарском" применяют различные способы реабилитации, например, кинезотерапия, когда больной сам или с помощью инструктора работает со своими сохраненными функциями. Сюда же относится эрготерапия массаж, лечебная физкультура, физиотерапия и т. д. Эти способы эффективны, но в аппаратном комплексе в большей степени включается кора головного мозга, нейронные связи больного и здорового полушария. Медики надеются, что нейротренажер займет достойное место в современной системе реабилитации их пациентов.

"И очень важно, чтобы на этот аппарат поступали больные, недавно перенесшие инсульт, чтобы у них еще был реабилитационный потенциал, с которым можно работать", — подчеркивает Ольга Сычева.

Нейротренажер для людей, перенесших инсульт, разработан в 2017 году и сейчас проходит клиническую апробацию в реабилитационном центре "Самарский", в стационаре СОКБ им. Середавина, а также в двух московских клинических больницах — № 5 им. братьев Бахрушиных и № 31. В клиниках аппарат проходит проверку в ситуации острого инсульта, а в реабилитационном центре изучают более отдаленный период использования.

Тестовые модели нейротренажера были созданы на производственных мощностях технопарка СамГМУ. В дальнейших планах самарских инноваторов — добавить в одну из модификаций нейротренажера воздействие на руки. А программную часть будут развивать в плане персонификации и появления новых сред. То есть в виртуальную реальность смогут помещать близких пациенту людей, с которыми он сможет взаимодействовать, а действие может быть перенесено не только в парки и скверы, но и в обычную квартиру

СамГМУ уже подал заявку на регистрацию аппаратно-программного комплекса в Росздраве, полученное свидетельство позволит приступить к этапу коммерциализации новой разработки. Аппаратный комплекс стоит 1,2 млн рублей и в нем явно есть необходимость в медучреждениях и реабилитационных центрах по всей России.

На пути к серийному выпуску

27 марта в Самарском государственном медицинском университете состоялось подписание соглашения с концерном "Вега" (предприятие госкорпорации "Ростех") на передачу аппаратной части комплекса в промышленное производство. Со стороны университета подпись поставил его ректор Геннадий Котельников. Он отметил, что инновационные структуры СамГМУ работают очень успешно.

"Многие проекты, находящиеся в стадии готовности, либо не имеют аналогов в мире, либо наши изделия и технически, и технологически, и по стоимости предпочтительнее аналогов, — говорит Котельников. — Самая большая проблема в нашей стране — это внедрение, этап коммерциализации. И смысл заключения нашего договора — чтобы нейрореабилитационный комплекс был изготовлен и реализован, чтобы он работал на благо страны и ее граждан. У нас много больных, которые по разным причинам прикованы к постели (сложный перелом, заболевание центральной нервной системы, параличи, в том числе ДЦП и т. д.), и самое главное — этих больных вертикализировать, фактически поставить на ноги. Это важно даже с психологической точки зрения. И мы очень надеемся, что такая мощная и серьезная компания как "Ростех" сможет продвинуть эти изделия на предсерийный и серийный выпуск".

Генеральный директор инженерно-маркетингового центра концерна "Вега" Александр Кулиш со своей стороны отметил, что  на всех предприятиях концерна внедрена система менеджмента качества.

"У нас есть все необходимые лицензии на производство медицинского оборудования, — говорит Кулиш. — Мы считаем, что этот комплекс будет крайне востребован в медицинских учреждениях, это подтверждают отзывы ведущих специалистов страны".

Следом за соглашением с университетом будет подписана "дорожная карта", в которой будут оговорены конкретные сроки, объемы и, самое главное, финансовые условия проекта.

"Концерн "Вега", который входит в корпорацию "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех", традиционно занимался выпуском медицинских изделий, и мы это направление успешно развиваем, — поясняет Александр Кулиш. — А с помощью таких проектов мы увеличиваем долю гражданской продукции в общем объеме выпуска на предприятиях оборонной промышленности".

И.о. министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков поздравил СамГМУ с подписанием соглашения и отдельно поблагодарил его ректора Геннадия Котельникова.

"Медицинский университет — настоящий драйвер нашего кластера медицинских и фармацевтических технологий и промышленности, — подчеркивает Волков. — Потому что сегодня университет не только побеждает в конкурсах Минпромторга и получает субсидии для реализации своих разработок, но и активно работает над тем, чтобы эти проекты реализовывались в Самарской области. У нас есть соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Самарской области и госкорпорацией "Ростех", подписанное Дмитрием Игоревичем Азаровым и Сергеем Викторовичем Чемезовым. Сегодня в министерстве мы вели переговоры с Александром Васильевичем Кулишом по поводу расширения производства, в том числе говорили о локализации здесь некоторых проектов. Такие предложения от концерна поступили, мы будем их рассматривать и разрабатывать проекты для их реализации в самое ближайшее время".

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