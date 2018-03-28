На Обводной дороге у Самары при ДТП у автомобиля на ходу загорелся прицеп

В среду, 28 марта, в 0:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на первом километре автодороги "Обводная г. о. Самара" произошло загорание прицепа автомобиля на ходу, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В тушении прицепа участвовали четыре пожарных. На месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Причины случившегося устанавливаются.