Самарец попал под суд из-за звонка в ФСБ Краснодара

Из-за необдуманного звонка в ФСБ 43-летний мужчина попал на скамью подсудимых.
Около шести часов вечера 16 февраля текущего года неизвестный мужчина позвонил в Управление ФСБ по Краснодару и сообщил о готовящемся теракте.
Личность звонившего установили довольно быстро. По версии следствия, звонок совершил самарец Олег Зорин.
Версия о готовящемся теракте не подтвердилась. Почему мужчина выбрал объектом шутки столь серьезное ведомство также остается тайной.
"Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ " Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. — Недавно его рассмотрели в суде. Суд с учетом мнения гособвинителя признал подсудимого виновным и приговорил к двум месяцам ограничения свободы".
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.