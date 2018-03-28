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Суды Происшествия

Самарец попал под суд из-за звонка в ФСБ Краснодара

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за необдуманного звонка в ФСБ 43-летний мужчина попал на скамью подсудимых.

Около шести часов вечера 16 февраля текущего года неизвестный мужчина позвонил в Управление ФСБ по Краснодару и сообщил о готовящемся теракте.

Личность звонившего установили довольно быстро. По версии следствия, звонок совершил самарец Олег Зорин.

Версия о готовящемся теракте не подтвердилась. Почему мужчина выбрал объектом шутки столь серьезное ведомство также остается тайной.

"Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 207 УК РФ " Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. — Недавно его рассмотрели в суде. Суд с учетом мнения гособвинителя признал подсудимого виновным и приговорил к двум месяцам ограничения свободы".

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

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