В Самаре уничтожили подозрительный сверток с сосудом и фитилем

Днем 26 марта в силовые структуры поступило сообщение о бесхозном пакете, который прохожие увидели на пересечении улиц Черемшанской и Минской. Сверток был небольшого размера, обмотан красным скотчем, снаружи был виден проводок.
На место прибыли спецслужбы. По данным источника в правоохранительных органах, внутри свертка находился полупрозрачный пластиковый сосуд с самодельным фитилем и ампулой, заполненной порошкообразным веществом.
Подозрительный пакет был уничтожен на месте. По данному факту проводится проверка. Сможет ли полиция установить человека, изготовившего данный сверток, пока не ясно.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.