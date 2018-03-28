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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре уничтожили подозрительный сверток с сосудом и фитилем

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 26 марта в силовые структуры поступило сообщение о бесхозном пакете, который прохожие увидели на пересечении улиц Черемшанской и Минской. Сверток был небольшого размера, обмотан красным скотчем, снаружи был виден проводок.

На место прибыли спецслужбы. По данным источника в правоохранительных органах, внутри свертка находился полупрозрачный пластиковый сосуд с самодельным фитилем и ампулой, заполненной порошкообразным веществом.

Подозрительный пакет был уничтожен на месте. По данному факту проводится проверка. Сможет ли полиция установить человека, изготовившего данный сверток, пока не ясно.

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