В Самаре уничтожили подозрительный сверток с сосудом и фитилем

Днем 26 марта в силовые структуры поступило сообщение о бесхозном пакете, который прохожие увидели на пересечении улиц Черемшанской и Минской. Сверток был небольшого размера, обмотан красным скотчем, снаружи был виден проводок.

На место прибыли спецслужбы. По данным источника в правоохранительных органах, внутри свертка находился полупрозрачный пластиковый сосуд с самодельным фитилем и ампулой, заполненной порошкообразным веществом. Подозрительный пакет был уничтожен на месте. По данному факту проводится проверка. Сможет ли полиция установить человека, изготовившего данный сверток, пока не ясно.