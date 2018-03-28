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Преступления Происшествия

В деле сотрудницы "Почты России", которая оказывала покровительство за взятки, появился новый эпизод

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранительные органы выявили очередной факт коррупции в "Почте России".

Как установили силовики, руководитель одного из самарских отделов предприятия в служебном кабинете в областной столице получила взятку 80 тыс. руб. от начальника Кинельского почтамта. Предполагается, что деньги мужчина передавал за покровительство по службе.

Напомним, это уже не первый подобный факт. О систематических поборах стало известно еще в начале текущего года. 22 февраля за получение взятки была задержана Людмила З., источники сообщали, что женщина и ее коллега брали взятки под предлогом передачи их теперь уже экс-главе филиала "Почты России" Артуру Игрушкину (последний также находится под пристальным надзором силовиков).

Эпизод с получением денег от начальника кинельского филиала, вероятно, дополнит именно это уголовное дело.

Расследование нарушений в региональном представительстве "Почты России" продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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