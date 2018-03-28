Самарская область может перейти на новую систему расчета тарифов за тепло

Самарская область может войти в число пилотных площадок для перехода на расчет тарифов за теплоэнергию по новому методу — "альтернативной котельной". Как утверждают в самарском филиале ПАО "Т Плюс", по их предварительным расчетам, реализация этого проекта может привести к дополнительному инвестированию миллиардов рублей ежегодно в модернизацию систем теплоснабжения Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
В пресс-службе правительства области при этом подчеркивают, что решение о переходе к расчету тарифа по принципу "альткотельной" в регионе "на текущий момент не принято".
Однако уже создана рабочая группа при региональном министерстве энергетики и ЖКХ, которая прорабатывает вопрос о возможности такого перехода. "Работу указанной рабочей группы планируется продолжить в течение 2018 года", — сообщили в пресс-службе правительства области.
Напомним, в конце июля 2017 г. были внесены масштабные поправки в закон "О теплоснабжении". Эти изменения по сути ведут к формированию новой модели рынка тепла, включающей, в числе прочего, переход на ценообразование по принципу "альтернативной котельной". Поправки вступили в силу с 1 января 2018 г., однако они предполагают еще разработку ряда подзаконных актов, которые должны быть подготовлены к лету текущего года.
Так, новая система предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена будет определяться не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").
По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, действующие на первое полугодие 2018 г. тарифы на теплоэнергию (без НДС) составляют от 1208 руб./Гкал до 1677 руб./Гкал, с 1 июля 2018 г. — от 1259 руб./Гкал до 1757 руб./Гкал.
Согласно данным "Калькулятора расчета стоимости тепла по методу "альтернативной котельной", размещенному на сайте Минэнерго России, тариф на теплоэнергию (на газу) в Самаре в случае перехода на новую схему составит 1690,47 руб./Гкал (без НДС).
"Превысить эту планку (в случае ее установления — прим. ВН) нельзя, а если будет возможно производить тепло дешевле этой планки, то экономия может быть инвестирована в обновление оборудования", — пояснили Волга Ньюс в самарском филиале "Т Плюс".
При этом, как утверждают в компании, ориентироваться предлагается не на понятие тарифа, а на фактические платежи населения. "При вложениях в рост энергоэффективности жилого фонда потребление тепла должно падать, и если тариф будет сравнимо расти, то размер платежа не увеличится", — отмечают в компании.
Изменение подхода к системе отношений и модели ценообразования в сфере теплоснабжения разработчики законопроекта объясняют необходимостью предотвращения "наметившихся негативных тенденций".
"За последние 20 лет развитие централизованного теплоснабжения в нашей стране прекратилось и пришло в полный упадок как технологический, так и экономический. 31% источников тепловой энергии и 68% тепловых сетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы. Отрасль непривлекательна для инвесторов. По имеющимся оценкам, накопленное недоинвестирование в отрасли составляет около 2,5 трлн руб. до 2025 года", — говорится в пояснительной записке к постановлению, утверждающему порядок расчета цен за теплоэнергию по новой методике.
Предполагается, что нововведения позволят решить проблему изношенности фондов, создав для организаций теплоснабжения финансовый ресурс для инвестирования в модернизацию сетей.
В опубликованной на официальном сайте "Т Плюс" брошюре, подготовленной для конференции "Роль закона о теплоснабжении в модернизации городов Самарской области" (декабрь 2017 г.), сообщается со ссылкой на первого замглавы Самары (на тот момент и. о. главы города — прим. ВН) Владимира Василенко, что средний износ инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности, составляет 76%.
По информации пресс-службы самарского филиала "Т Плюс", компания в прошлом году в 4,3 раза увеличила финансирование "перекладок" теплосетей в регионе, заменив в общей сложности 53 км коммуникаций. "Несмотря на это, учитывая большую протяженность тепловых сетей и сроки их прокладки, даже таких темпов недостаточно для того, чтобы кардинальным образом переломить тенденцию роста износа теплотрасс и увеличение рисков аварийности. Данная тенденция характерна сегодня как для муниципалитетов Самарской области, так и для всех крупных городов России", — поясняют в компании.
Согласно опубликованным на официальном сайте "Т Плюс" сведениям, общий объем окупаемых инвестиций, требуемый для приведения системы теплоснабжения Самары к современным стандартам качества и надежности, оценивается в 47,6 млрд руб. за 10 лет. Объем вложений в рамках инвестпрограммы за 2017 г. составил 2,7 млрд рублей.
Руководитель регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктор Часовских в беседе с Волга Ньюс отметил, что модернизация сетей теплоснабжения, безусловно, необходима, но важно не допустить резкого повышения тарифов. "Она выгодна всем, я полагаю. И, в первую очередь, плюсы от этого почувствуют жители. По логике и согласно тому, что прописано в законе, проведение модернизации предусмотрено. Конечно, в жизни не всегда бывает так, как на бумаге. Но стоит попробовать. Однако, прежде чем включиться в этот проект, необходимо все просчитать. Главное, на мой взгляд, чтобы люди не почувствовали резкого повышения тарифов", — считает Виктор Часовских.
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