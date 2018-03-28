Снегопад в Самаре спровоцировал множество мелких ДТП

В среду, 28 марта, с утра в местных соцсетях одна за другой стали появляться публикации о ДТП, спровоцированных по большей части снегопадом.
Самым крупным, по сообщениям очевидцев, пожалуй, стала авария, произошедшая утром в районе ТЦ "Мега". В нем участвовали семь машин, в том числе автобус, несколько легковушек и, предположительно, грузовик.
Также очевидцы сообщают, что на ул. Физкультурной перед мостом в столб ударилась иномарка. А в районе "Кошелев-парка" в столб ударился микроавтобус.
Еще по сообщения очевидцев, утром на ул. Красноармейской в районе пересечения с ул. Самарской трамвай "зацепил" легковушку, оказавшуюся перед ним на рельсах. А на ул. Советской Армии при неизвестных обстоятельствах легковушка легла набок.
При этом официальных сообщений о крупных ДТП с тяжелыми последствиями с утра не поступало.
Напомним, из-за снегопада, о котором с вечера предупреждало региональное МЧС, утром город накрыли восьмибалльные пробки.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !