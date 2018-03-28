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ДТП Происшествия

Снегопад в Самаре спровоцировал множество мелких ДТП

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 марта, с утра в местных соцсетях одна за другой стали появляться публикации о ДТП, спровоцированных по большей части снегопадом.

Самым крупным, по сообщениям очевидцев, пожалуй, стала авария, произошедшая утром в районе ТЦ "Мега". В нем участвовали семь машин, в том числе автобус, несколько легковушек и, предположительно, грузовик.

Также очевидцы сообщают, что на ул. Физкультурной перед мостом в столб ударилась иномарка. А в районе "Кошелев-парка" в столб ударился микроавтобус.

Еще по сообщения очевидцев, утром на ул. Красноармейской в районе пересечения с ул. Самарской трамвай "зацепил" легковушку, оказавшуюся перед ним на рельсах. А на ул. Советской Армии при неизвестных обстоятельствах легковушка легла набок.

При этом официальных сообщений о крупных ДТП с тяжелыми последствиями с утра не поступало.

Напомним, из-за снегопада, о котором с вечера предупреждало региональное МЧС, утром город накрыли восьмибалльные пробки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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