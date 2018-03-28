Снегопад в Самаре спровоцировал множество мелких ДТП

В среду, 28 марта, с утра в местных соцсетях одна за другой стали появляться публикации о ДТП, спровоцированных по большей части снегопадом.

Самым крупным, по сообщениям очевидцев, пожалуй, стала авария, произошедшая утром в районе ТЦ "Мега". В нем участвовали семь машин, в том числе автобус, несколько легковушек и, предположительно, грузовик.

Также очевидцы сообщают, что на ул. Физкультурной перед мостом в столб ударилась иномарка. А в районе "Кошелев-парка" в столб ударился микроавтобус.

Еще по сообщения очевидцев, утром на ул. Красноармейской в районе пересечения с ул. Самарской трамвай "зацепил" легковушку, оказавшуюся перед ним на рельсах. А на ул. Советской Армии при неизвестных обстоятельствах легковушка легла набок.

При этом официальных сообщений о крупных ДТП с тяжелыми последствиями с утра не поступало.

Напомним, из-за снегопада, о котором с вечера предупреждало региональное МЧС, утром город накрыли восьмибалльные пробки.