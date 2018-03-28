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Директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка вновь примет участие в благотворительном спектакле

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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11 апреля в Самаре пройдет новый благотворительный спектакль "Дʼартаньян". Одна из самых красивых историй будет показана на сцене Самарской филармонии.

Сборы от спектакля помогут талантливым детям из малообеспеченных семей Самары воплотить в жизнь свои мечты. В прошлом году поддержка была оказана 40 талантливым ребятам.

В благотворительном спектакле "ДʼАртаньян" примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города.

Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.

Благотворительные мероприятия — добрая традиция корпоративной культуры Россельхозбанка. Подшефный реабилитационный центр Самары для детей с ограниченными возможностями постоянно находится в поле внимания филиала. В прошлом году банк помог организовать детский праздник и приобрести необходимое бытовое оборудование, в этом — купили флипчарт для проведения учебных занятий.

"Некоторые проекты просто не состоялись бы без людей с открытым сердцем, которые с готовностью делятся своим временем, энергией и душевным теплом. Мы продолжим поддержку реабилитационного центра, организуем благотворительные сборы. Проекту "Знаменитости — детям" я хочу пожелать процветания и расширения географии. Это по-настоящему доброе и хорошее дело", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанк Раиль Багдалов.

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