Директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка вновь примет участие в благотворительном спектакле

11 апреля в Самаре пройдет новый благотворительный спектакль "Дʼартаньян". Одна из самых красивых историй будет показана на сцене Самарской филармонии.
Сборы от спектакля помогут талантливым детям из малообеспеченных семей Самары воплотить в жизнь свои мечты. В прошлом году поддержка была оказана 40 талантливым ребятам.
В благотворительном спектакле "ДʼАртаньян" примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города.
Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.
Благотворительные мероприятия — добрая традиция корпоративной культуры Россельхозбанка. Подшефный реабилитационный центр Самары для детей с ограниченными возможностями постоянно находится в поле внимания филиала. В прошлом году банк помог организовать детский праздник и приобрести необходимое бытовое оборудование, в этом — купили флипчарт для проведения учебных занятий.
"Некоторые проекты просто не состоялись бы без людей с открытым сердцем, которые с готовностью делятся своим временем, энергией и душевным теплом. Мы продолжим поддержку реабилитационного центра, организуем благотворительные сборы. Проекту "Знаменитости — детям" я хочу пожелать процветания и расширения географии. Это по-настоящему доброе и хорошее дело", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанк Раиль Багдалов.
Последние комментарии
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.