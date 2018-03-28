На ремонт трех дорог в Чапаевске выделят 61,5 млн рублей

В понедельник, 26 марта, объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дороги местного значения в Чапаевске, сообщается на сайте госзакупок.

Так, 57,3 млн руб. выделят на обновление дорог по улицам Вокзальная (от ул. Кирова до ул. Вокзальная, 254) и Таганрогская (от ул. Железнодорожной по ул. Таганрогской,36).

Победитель должен будет успеть все сделать до 30 сентября 2018 года.

Еще 4,2 млн руб. пойдет на восстановление ул. Харьковская от ул. Ярославской до ул. Ленина. Подрядчик обязуется выполнить работы до 31 июля этого года.

В настоящее время на дорогах и тротуарах есть неровности, трещины, колейность и просадки, дорожные и тротуарные бортовые камни имеют разрушения и сколы, а также необходимо восстановить разметку и установить дорожные знаки.

Средства выделяются из региональной и местной казны.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 11 апреля, итоги подведут 16 апреля.