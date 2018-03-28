На ремонт трех дорог в Чапаевске выделят 61,5 млн рублей

В понедельник, 26 марта, объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дороги местного значения в Чапаевске, сообщается на сайте госзакупок.
Так, 57,3 млн руб. выделят на обновление дорог по улицам Вокзальная (от ул. Кирова до ул. Вокзальная, 254) и Таганрогская (от ул. Железнодорожной по ул. Таганрогской,36).
Победитель должен будет успеть все сделать до 30 сентября 2018 года.
Еще 4,2 млн руб. пойдет на восстановление ул. Харьковская от ул. Ярославской до ул. Ленина. Подрядчик обязуется выполнить работы до 31 июля этого года.
В настоящее время на дорогах и тротуарах есть неровности, трещины, колейность и просадки, дорожные и тротуарные бортовые камни имеют разрушения и сколы, а также необходимо восстановить разметку и установить дорожные знаки.
Средства выделяются из региональной и местной казны.
Прием заявок на участие в аукционах завершится 11 апреля, итоги подведут 16 апреля.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.