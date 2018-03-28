В районе "Современника" вокруг бесхозной сумки собрались спецслужбы

Источник в правоохранительных органах объяснил причину масштабной пробки на ул. Ново-Садовой в Самаре.
Все дело в том, что там был обнаружен бесхозный пакет. Информацию о том, что это был пакет, подтвердили в облМВД. И хотя в соцсетях сообщают о том, что кто-то слышал взрыв, спецслужбы информацию не подтверждают.
Согласно сведениям источника, найденный пакет не содержал в себе ничего опасного — там оказались забытые личные вещи.
После окончания проверки и отъезда профильных ведомств дорожная обстановка должна вернуться в норму. Сейчас все ограничения движения в этом месте сняты.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.