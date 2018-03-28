В районе "Современника" вокруг бесхозной сумки собрались спецслужбы

Источник в правоохранительных органах объяснил причину масштабной пробки на ул. Ново-Садовой в Самаре.

Все дело в том, что там был обнаружен бесхозный пакет. Информацию о том, что это был пакет, подтвердили в облМВД. И хотя в соцсетях сообщают о том, что кто-то слышал взрыв, спецслужбы информацию не подтверждают.

Согласно сведениям источника, найденный пакет не содержал в себе ничего опасного — там оказались забытые личные вещи.

После окончания проверки и отъезда профильных ведомств дорожная обстановка должна вернуться в норму. Сейчас все ограничения движения в этом месте сняты.