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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершает подготовку объектов к весеннему паводку

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершает мероприятия по подготовке объектов к весеннему паводку для предотвращения возникновения нештатных ситуаций системы магистральных нефтепроводов (МН).

На всех нефтеперекачивающих станциях АО "Транснефть - Приволга" с 1 по 28 марта 2018 года прошли плановые проверки объектов и средств реагирования при чрезвычайных ситуациях. В местах прохождения трасс магистральных трубопроводов проведено оповещение населения через местные средства массовой информации, выданы предупреждения землепользователям и организациям, производящим работы в охранных зонах МН.

Завершается обследование и дополнительное укрепление трубопроводов, опор вдоль трассовых ЛЭП, кабельных линий электроснабжения, сооружений связи, на участках, подверженных размыву паводковыми водами общей протяженностью 252,7 км. Принимаются необходимые меры для предотвращения затопления паводковыми водами камер приема-пуска средств очистки и диагностики (КППСОД).

На нефтеперекачивающих станциях контролируется работоспособность систем промышленно-бытовой канализации и очистных сооружений. Проходит ревизия колодцев (2135 шт.) и очистка от снега защитных сооружений (213 шт.). В рамках подготовительных работ специалисты выполнили сезонное техническое обслуживание 1176 единиц запорной арматуры на линейной части, а также 3937 единиц запорной арматуры на технологических трубопроводах НПС.

Практически завершены мероприятия по ревизии боновых заграждений, плавсредств и нефтесборного оборудования.

К началу паводкового периода сформирован запас горюче-смазочных материалов, повышенное внимание уделяется подготовке аварийной техники, технических средств, а также персонала к устранению возможных чрезвычайных ситуаций.

Оперативные группы проводят ревизию состояний линий электропередач и установок электроснабжения. Проводится наземное и воздушное патрулирование линейной части трубопровода протяженностью 5311 км, постоянный контроль специалисты районных нефтепроводных управлений осуществляют за техническим состоянием подводных переходов на линейной части МН.

Мероприятия по подготовке объектов магистральных трубопроводов к устойчивой работе в период весеннего паводка проводятся ежегодно. Это позволяет обеспечить бесперебойную и безаварийную работу производственных объектов в зоне ответственности АО "Транснефть - Приволга".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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