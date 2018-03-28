Самарские таможенники изъяли крупную партию контрафактной обуви из Киргизии

Сотрудники Самарской таможни изъяли крупную партию контрафактной обуви, предназначенной для одного из торговых центров Москвы, сообщает сайт tass.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе оперативных мероприятий были выявлены три фуры, перевозившие более 32 тыс. пар обуви из Киргизии в один из торговых центров Москвы. Обувь маркирована товарными знаками Adidas, Nike, Lacoste, Reebok", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, представители правообладателей подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции. Общий ущерб, нанесенный правообладателям известных брендов, составил более 130 млн рублей.