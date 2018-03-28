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Экономика и бизнес

Самарские таможенники изъяли крупную партию контрафактной обуви из Киргизии

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сотрудники Самарской таможни изъяли крупную партию контрафактной обуви, предназначенной для одного из торговых центров Москвы, сообщает сайт tass.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"В ходе оперативных мероприятий были выявлены три фуры, перевозившие более 32 тыс. пар обуви из Киргизии в один из торговых центров Москвы. Обувь маркирована товарными знаками Adidas, Nike, Lacoste, Reebok", — говорится в сообщении. 

Как отмечает портал, представители правообладателей подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции. Общий ущерб, нанесенный правообладателям известных брендов, составил более 130 млн рублей.

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