В Чапаевске приведут в порядок шесть дворовых территорий

Подрядчика, который выполнит ремонт дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Чапаевске, определят 16 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Работы будут вестись на территориях домов по улицам Железнодорожной, 73 и 75 и Котовского, 18, 20, 22 и 24.
Сейчас там на проезжей части и поверхности входов в подъезды есть неровности, трещины, колейность и просадки, бортовые камни имеют разрушения и сколы.
Необходимо провести соответствующие работы до 31 августа 2018 года.
На это направят 6,7 млн руб. из областного и местного бюджетов.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет