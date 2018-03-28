Страховая компания выплатила жителю Самары более 1,1 млн рублей

Страховая компания выплатила 1,1 млн руб. 59-летнему жителю Самары, у которого во время ежегодного обследования обнаружили онкологическое заболевание, сообщила пресс-служба организации.

"После проведения операции мужчине была присвоена I группа инвалидности. Пациенту предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

Клиент был застрахован по программе "Коллективное страхование граждан от несчастных случаев и болезней", выплата произведена по риску: "Установление I группы инвалидности", — сообщает страховая компания.

Напомним, самым эффективным методом профилактики онкологических заболеваний является регулярная диагностика. С 1 января 2018 г. в России стартовала обновленная программа диспансеризации граждан, в которой особое внимание уделяется раннему обнаружению онкологических заболеваний.