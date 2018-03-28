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Страхование Финансы

Страховая компания выплатила жителю Самары более 1,1 млн рублей

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховая компания выплатила 1,1 млн руб. 59-летнему жителю Самары, у которого во время ежегодного обследования обнаружили онкологическое заболевание, сообщила пресс-служба организации.

"После проведения операции мужчине была присвоена I группа инвалидности. Пациенту предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

Клиент был застрахован по программе "Коллективное страхование граждан от несчастных случаев и болезней", выплата произведена по риску: "Установление I группы инвалидности", — сообщает страховая компания.

Напомним, самым эффективным методом профилактики онкологических заболеваний является регулярная диагностика. С 1 января 2018 г. в России стартовала обновленная программа диспансеризации граждан, в которой особое внимание уделяется раннему обнаружению онкологических заболеваний.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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