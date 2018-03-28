Страховая компания выплатила жителю Самары более 1,1 млн рублей

Страховая компания выплатила 1,1 млн руб. 59-летнему жителю Самары, у которого во время ежегодного обследования обнаружили онкологическое заболевание, сообщила пресс-служба организации.
"После проведения операции мужчине была присвоена I группа инвалидности. Пациенту предстоит длительное и дорогостоящее лечение.
Клиент был застрахован по программе "Коллективное страхование граждан от несчастных случаев и болезней", выплата произведена по риску: "Установление I группы инвалидности", — сообщает страховая компания.
Напомним, самым эффективным методом профилактики онкологических заболеваний является регулярная диагностика. С 1 января 2018 г. в России стартовала обновленная программа диспансеризации граждан, в которой особое внимание уделяется раннему обнаружению онкологических заболеваний.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.