Самарский филиал Группы Ренессанс Страхование возглавил Виктор Тягунов, сообщает пресс-служба компании.

До прихода в Группу Ренессанс страхование последние три года он возглавлял Управление продаж продуктов благосостояния Уральского банка Сбербанка России, где отвечал за развитие продаж страховых, пенсионных и инвестиционных продуктов на территории четырех субъектов Уральского региона.

У Тягунова 12 летний опыт работы в банковской сфере, более четырех лет в банковском страховании. С отличием окончил Новосибирский Военный Институт Внутренних Войск МВД России по специальности "юриспруденция", в 2010 г. получил сертификацию специалиста финансового рынка в Уральском институте Фондового рынка, в 2014 г. успешно закончил программу корпоративного МВА "Сбербанк 500 — программа для лидеров" в АНО "Корпоративный университет Сбербанка" России — INSEAD — НОУ "Российская экономическая школа".

В зоне ответственности Виктора Тягунова на текущей должности будет находится общее руководство филиалом и реализация стратегии Группы Ренессанс страхование в регионе: укрепление позиций компании на Самарском рынке, развитие розничных и корпоративных продаж.