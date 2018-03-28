Самарский филиал Группы Ренессанс Страхование возглавил Виктор Тягунов, сообщает пресс-служба компании.
До прихода в Группу Ренессанс страхование последние три года он возглавлял Управление продаж продуктов благосостояния Уральского банка Сбербанка России, где отвечал за развитие продаж страховых, пенсионных и инвестиционных продуктов на территории четырех субъектов Уральского региона.
У Тягунова 12 летний опыт работы в банковской сфере, более четырех лет в банковском страховании. С отличием окончил Новосибирский Военный Институт Внутренних Войск МВД России по специальности "юриспруденция", в 2010 г. получил сертификацию специалиста финансового рынка в Уральском институте Фондового рынка, в 2014 г. успешно закончил программу корпоративного МВА "Сбербанк 500 — программа для лидеров" в АНО "Корпоративный университет Сбербанка" России — INSEAD — НОУ "Российская экономическая школа".
В зоне ответственности Виктора Тягунова на текущей должности будет находится общее руководство филиалом и реализация стратегии Группы Ренессанс страхование в регионе: укрепление позиций компании на Самарском рынке, развитие розничных и корпоративных продаж.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.