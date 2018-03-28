В Фонд президентских грантов на первый конкурс подано 117 заявок от НКО Самарской области

В Фонд президентских грантов на первый конкурс этого года подано 9,2 тыс. проектов, среди них 117 заявок от НКО Самарской области.

Самым активным регионом по количеству заявок, исключая Москву и Санкт-Петербург, оказалась Волгоградская область. От нее в фонд поступило 404 проекта. На втором месте Татарстан — 359 проектов, на третьем Башкортостан — 310 проектов.

Традиционно самое популярное грантовое направление среди участников конкурса — "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", по нему представлено 16% проектов. Здесь можно отметить проект "Лето с футбольным мячом" от "Самарской областной федерации футбола", проект "С гимнастикой — к новой жизни" (создание модели физического развития для детей с синдромом Дауна) от реготделения "Всероссийской федерации эстетической гимнастики", проект "Летний спортивный лагерь "Жигули basket 2018" от АНО "Баскетбольная лига Тольятти".

13% заявок подано по направлению "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения". Здесь в том числе представлены проект "Русская инженерная школа" от "Института направленного профессионального образования", проект "Школа компьютерного творчества" от Центра информационного развития "Генезис" и проект "Я хочу работать" от Самарского института профсоюзного движения.

Еще 12,5% — по направлению "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан". В нем представлены в частности проект "На пути к инклюзивному обществу" от Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница", проект "PROдвижение к активной жизни" от Самарской городской общественной организации больных рассеянным склерозом, проект "Комплексное сопровождение семей и реабилитация детей с ОВЗ" от Благотворительного фонда развития города "Добрый город".

На конкурс заявлено 200 долгосрочных проектов, среди них — проект "Обеспечение мероприятий по поиску пропавших людей" от Самарского реготделения "Всероссийского студенческого корпуса спасателей".

3,4 тыс. некоммерческие организации впервые подали заявки в Фонд президентских грантов. Из них 2,8 тыс. НКО вообще первый раз участвуют в этом конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня подачи каждая заявка проходит процедуру проверки и регистрации в фонде. Окончательный список проектов, допущенных до независимой экспертизы, будет сформирован к 3 апреля. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня.

Напомним, на первый конкурс прошлого года было подано 6,6 тыс. проекта. Тогда это был рекордный показатель с 2006 года.