В Фонд президентских грантов на первый конкурс подано 117 заявок от НКО Самарской области

В Фонд президентских грантов на первый конкурс этого года подано 9,2 тыс. проектов, среди них 117 заявок от НКО Самарской области.
Самым активным регионом по количеству заявок, исключая Москву и Санкт-Петербург, оказалась Волгоградская область. От нее в фонд поступило 404 проекта. На втором месте Татарстан — 359 проектов, на третьем Башкортостан — 310 проектов.
Традиционно самое популярное грантовое направление среди участников конкурса — "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", по нему представлено 16% проектов. Здесь можно отметить проект "Лето с футбольным мячом" от "Самарской областной федерации футбола", проект "С гимнастикой — к новой жизни" (создание модели физического развития для детей с синдромом Дауна) от реготделения "Всероссийской федерации эстетической гимнастики", проект "Летний спортивный лагерь "Жигули basket 2018" от АНО "Баскетбольная лига Тольятти".
13% заявок подано по направлению "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения". Здесь в том числе представлены проект "Русская инженерная школа" от "Института направленного профессионального образования", проект "Школа компьютерного творчества" от Центра информационного развития "Генезис" и проект "Я хочу работать" от Самарского института профсоюзного движения.
Еще 12,5% — по направлению "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан". В нем представлены в частности проект "На пути к инклюзивному обществу" от Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница", проект "PROдвижение к активной жизни" от Самарской городской общественной организации больных рассеянным склерозом, проект "Комплексное сопровождение семей и реабилитация детей с ОВЗ" от Благотворительного фонда развития города "Добрый город".
На конкурс заявлено 200 долгосрочных проектов, среди них — проект "Обеспечение мероприятий по поиску пропавших людей" от Самарского реготделения "Всероссийского студенческого корпуса спасателей".
3,4 тыс. некоммерческие организации впервые подали заявки в Фонд президентских грантов. Из них 2,8 тыс. НКО вообще первый раз участвуют в этом конкурсе.
В течение пяти рабочих дней со дня подачи каждая заявка проходит процедуру проверки и регистрации в фонде. Окончательный список проектов, допущенных до независимой экспертизы, будет сформирован к 3 апреля. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня.
Напомним, на первый конкурс прошлого года было подано 6,6 тыс. проекта. Тогда это был рекордный показатель с 2006 года.
Последние комментарии
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
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Поедят,а не победят,прошу прощения.