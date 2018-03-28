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Общество

Газбанк подарил металлоискатель Самарскому отряду Поискового движения России

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский поисковый отряд "Волжане" получил в подарок от Газбанка глубинный металлоискатель. Теперь юные поисковики, в том числе 20 школьников, отправятся в Волгоградскую область на "Всероссийскую вахту памяти-2018" полностью укомплектованными.

"Волжане" — один из старейших отрядов Самарской области. За годы своей работы, даже не имея в наличии металлодетектора, ребятам удалось найти останки 75 бойцов Красной Армии, которые считались пропавшими без вести в боях за Родину. Они установили имена 12 героев, нашли родственников 5 бойцов.

В основном павшие солдаты лежат на дне траншей и блиндажей. Как правило, их глубина составляет от 1,5 до 2,5 м. Обнаружить останки на глубине более 1 м можно лишь с помощью особого прибора — глубинного металлоискателя. Руководители и старшие специалисты отряда — это школьные учителя, которые много лет пытались безрезультатно собрать средства для исполнения этой цели. "Мы мечтали об этом важном для нас приборе долгие 5 лет, — говорит руководитель МПО "Волжане" Анна Ракова. — Теперь мы в разы повысим результативность нашей поисковой работы, вернем из забвения новые имена героев и привлечем еще больше молодежи к нашему движению".

Уже через три недели самарские поисковики разобьют свой лагерь на поле боя под Сталинградом — там, где разворачивались одни из самых драматических событий Второй мировой войны. Несмотря на то что Сталинградская битва отгремела 75 лет назад, земля там до сих пор усеяна осколками снарядов, а на дне окопов лежат останки пока безымянных героев.

О результатах экспедиции школьники из "Волжан" расскажут 8 мая на Мамаевом кургане на Всероссийском слете поисковиков, который объединит 40 000 ребят из 68 регионов страны.

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