Тысячи самарцев приняли участие в траурных мероприятиях

Указом президента России 28 марта было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя Вишня". В Самаре на площади Славы у Вечного огня и горельефа "Скорбящей Матери-Родине", на площади Героев 21-й армии у памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 гг. и у памятника "Женщина-мать" в сквере "Родина" прошли массовые акции. Почтили память погибших и в других населенных пунктах губернии. В небо были запущены сотни белых шаров.
26 марта глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре: "Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии".
Глава региона Дмитрий Азаров, который в составе российской делегации участвует в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (KMPBCE), возложил цветы к зданию постоянного представительства РФ при Совете Европы и оставил запись в книге соболезнований. Участники Конгресса перед началом пленарного заседания почтили память погибших минутой молчания.
В день траура о погибших в страшном пожаре скорбели тысячи жителей Самарской области. По погибшим отслужили заупокойную литию и почтили их память минутой молчания.
Из желающих возложить цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" выстроилась длинная очередь. Люди крестились, плакали, оставляли цветы и детские игрушки. "Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы эта трагедия не повторялась, - считает самарец Алексей Ежов, который пришел на площадь с супругой Надеждой и маленькой дочкой Вероникой. - Мы должны проявлять бдительность, беречь себя и своих близких".
"Мы вместе с кемеровчанами, - говорит курсант военной кафедры Самарского университета Владислав Вершинин. - Вместе справимся с этим горем и останемся сильными. Нам нужно быть ответственными и внимательными, знать элементарные правила безопасности и всегда приходить на помощь людям, которые в ней нуждаются".
Траурный митинг и панихида по погибшим прошли и у памятника несовершеннолетним труженикам тыла на площади Героев 21-й армии. У скульптуры "Дети - труженики тыла" установили табличку с именами тех, чьи тела уже опознаны. Анна, Вероника, Полина, Егор, Александр, Роман… Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Младшему из погибших в ТРЦ "Зимняя вишня" было два года.
Каждый день после трагедии самарцы и гости города несут к памятному месту цветы, мягкие игрушки, детские рисунки, воздушные шары, зажигают поминальные лампады. Почтить память погибших сюда пришло больше тысячи человек - семьи с малышами, молодежь, люди старшего поколения.
Многие не сдерживали слез. Коренная кемеровчанка Ирина Бабина пять лет назад переехала в Самару. Трагедию на Кузбассе она восприняла как личную. "Не только мне, всем россиянам тяжело. Чужой боли не бывает", - сказала она.
"Пока человек может чувствовать боль - он жив. Пока человек может чувствовать чужую боль - он человек", - после этих слов на площади была объявлена минута молчания
Сотни людей собрались вчера на траурный митинг в самарском сквере "Родина", среди них - участники локальных войн, кадеты и юнармейцы, семьи с детьми. Многие пришли с фотографиями, белыми шарами, свечами, цветами и плакатами.
"Здесь собрались представители различных национально-культурных центров Самары, чтобы разделить горе, которое обрушилось на кемеровчан", - рассказал директор областного "Дома дружбы народов" Игорь Буров.
"Страшно и тяжело, когда уходят близкие, - сказала председатель совета ветеранов Вооруженых Сил и правоохранительных органов микрорайона Метеоцентр Зоя Деева. - Вдвойне страшно, когда приходится хоронить детей". "Нет слов, чтобы утешить их родителей", - добавила школьница Алена Малкова.
Собравшиеся возложили цветы и мягкие игрушки к памятнику "Женщина-мать" и почтили память погибших минутой молчания. Юнармейцы также организовали траурный митинг во дворе самарской школы №100. В небо было выпущено 64 белых шара.
Кстати, белые шары в этот день парили в небе по всей области. Тольяттинцы 28 марта собрались у монумента "Признание в любви" возле Дворца бракосочетания, у обелиска Славы на площади Свободы и на площадке перед молодежным драматическим театром.
Последние комментарии
В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.