Тысячи самарцев приняли участие в траурных мероприятиях

Указом президента России 28 марта было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя Вишня". В Самаре на площади Славы у Вечного огня и горельефа "Скорбящей Матери-Родине", на площади Героев 21-й армии у памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 гг. и у памятника "Женщина-мать" в сквере "Родина" прошли массовые акции. Почтили память погибших и в других населенных пунктах губернии. В небо были запущены сотни белых шаров.

26 марта глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре: "Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии".

Глава региона Дмитрий Азаров, который в составе российской делегации участвует в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (KMPBCE), возложил цветы к зданию постоянного представительства РФ при Совете Европы и оставил запись в книге соболезнований. Участники Конгресса перед началом пленарного заседания почтили память погибших минутой молчания.

В день траура о погибших в страшном пожаре скорбели тысячи жителей Самарской области. По погибшим отслужили заупокойную литию и почтили их память минутой молчания.

Из желающих возложить цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" выстроилась длинная очередь. Люди крестились, плакали, оставляли цветы и детские игрушки. "Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы эта трагедия не повторялась, - считает самарец Алексей Ежов, который пришел на площадь с супругой Надеждой и маленькой дочкой Вероникой. - Мы должны проявлять бдительность, беречь себя и своих близких".

"Мы вместе с кемеровчанами, - говорит курсант военной кафедры Самарского университета Владислав Вершинин. - Вместе справимся с этим горем и останемся сильными. Нам нужно быть ответственными и внимательными, знать элементарные правила безопасности и всегда приходить на помощь людям, которые в ней нуждаются".

Траурный митинг и панихида по погибшим прошли и у памятника несовершеннолетним труженикам тыла на площади Героев 21-й армии. У скульптуры "Дети - труженики тыла" установили табличку с именами тех, чьи тела уже опознаны. Анна, Вероника, Полина, Егор, Александр, Роман… Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Младшему из погибших в ТРЦ "Зимняя вишня" было два года.

Каждый день после трагедии самарцы и гости города несут к памятному месту цветы, мягкие игрушки, детские рисунки, воздушные шары, зажигают поминальные лампады. Почтить память погибших сюда пришло больше тысячи человек - семьи с малышами, молодежь, люди старшего поколения.

Многие не сдерживали слез. Коренная кемеровчанка Ирина Бабина пять лет назад переехала в Самару. Трагедию на Кузбассе она восприняла как личную. "Не только мне, всем россиянам тяжело. Чужой боли не бывает", - сказала она.

"Пока человек может чувствовать боль - он жив. Пока человек может чувствовать чужую боль - он человек", - после этих слов на площади была объявлена минута молчания

Сотни людей собрались вчера на траурный митинг в самарском сквере "Родина", среди них - участники локальных войн, кадеты и юнармейцы, семьи с детьми. Многие пришли с фотографиями, белыми шарами, свечами, цветами и плакатами.

"Здесь собрались представители различных национально-культурных центров Самары, чтобы разделить горе, которое обрушилось на кемеровчан", - рассказал директор областного "Дома дружбы народов" Игорь Буров.

"Страшно и тяжело, когда уходят близкие, - сказала председатель совета ветеранов Вооруженых Сил и правоохранительных органов микрорайона Метеоцентр Зоя Деева. - Вдвойне страшно, когда приходится хоронить детей". "Нет слов, чтобы утешить их родителей", - добавила школьница Алена Малкова.

Собравшиеся возложили цветы и мягкие игрушки к памятнику "Женщина-мать" и почтили память погибших минутой молчания. Юнармейцы также организовали траурный митинг во дворе самарской школы №100. В небо было выпущено 64 белых шара.

Кстати, белые шары в этот день парили в небе по всей области. Тольяттинцы 28 марта собрались у монумента "Признание в любви" возле Дворца бракосочетания, у обелиска Славы на площади Свободы и на площадке перед молодежным драматическим театром.