В Самаре выбрали президента областной ассоциации врачей

В среду, 28 марта, состоялась отчетно-выборная конференция Самарской областной ассоциации врачей (СОАВ). На конференции отчитались о результатах работы и выбрали президента, который будет возглавлять ассоциацию в ближайшие четыре года.
В мероприятии приняли участие врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, представители Минздрава и СамГМУ, главврачи медучреждений и представители общественности.
На должность президента СОАВ путем открытого голосования был переизбран профессор СамГМУ Сергей Измалков, который возглавляет ассоциацию с 2011 г.
"За прошедшие четыре года ассоциация превратилась в очень мощную структуру, которая насчитывает в своих рядах 46% от общего числа врачей, работающих в системе здравоохранения Самарской области, — говорит Сергей Измалков. — В ней состоит около 6 тысяч докторов. Главная цель нашей организации — защитить интересы врача, помочь ему отстоять свои права и свободы".
Как рассказал Сергей Измалков, есть несколько направлений деятельности ассоциации. И одно из важнейших — правовая защита.
"Если врач, входящий в ассоциацию, попал в сложную ситуацию в связи с развитием осложнений у пациента, ему могут предоставить бесплатную первоначальную консультацию юриста, серьезную скидку на услуги адвоката при уголовном или гражданском процессе, по решению комиссии возможно возмещение части ущерба, причиненного врачом-членом СОАВ. Работают медиаторы, которые могут профессионально разрешить конфликты на этапе досудебного разбирательства. И врачи, видя такое отношение к ним, понимают необходимость быть членом нашей организации и массово вступают в нее".
Еще одно важное направление — работа в системе непрерывного медицинского образования. Как пояснил Измалков, сейчас уходят от того, чтобы врач приходил на обучение раз в пять лет. Теперь он должен учиться каждый год и получать по 50 образовательных единиц, а за пять лет, соответственно, 250. Только в этом случае он допускается к процедуре аккредитации, которая начала поэтапно внедряться в регионе начиная с января 2016 года.
"Один раз в год врач должен прийти на 36-часовой цикл в Медуниверситет и набрать 14 единиц, посещая конференции, мастер-классы, которые проводит наша ассоциация, — говорит Сергей Измалков. — Для этого не нужно выезжать в другие регионы, в Самаре можно получить необходимое количество баллов".
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.