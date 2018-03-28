АО "Транснефть - Приволга" оказало содействие в реализации проекта по созданию лекционной аудитории механо-технологического оборудования на базе нефтетехнологического факультета (НТФ) Самарского государственного технического университета (СамГТУ). ВУЗ является ведущим учебным заведением региона, который готовит кадры для АО "Транснефть - Приволга".
Студенты кафедры "Трубопроводный транспорт" СамГТУ получили возможность изучать основные элементы и принцип действия оборудования на современных 3D-моделях. Главными консультантами в разработке дизайн-проекта для новой аудитории факультета стали специалисты отдела главного механика АО "Транснефть - Приволга". Трехмерные модели облегчают изучение и понимание функционирования агрегатов, установок и других объектов нефтепровода. В лекционном кабинете установлены макеты механо-технологического оборудования. Объемная инфографика "Технологическая схема НПС" подробно объясняет принцип работы нефтеперекачивающей станции. В аудитории полностью заменена мебель и сделан ремонт. Благотворительную финансовую помощь на модернизацию кабинета оказала АО "Транснефть - Приволга".
"АО "Транснефть - Приволга" очень верно расставила акценты в своей работе с ВУЗом. Общество не просто оказывает финансовую помощь, но и принимает активное участие в учебно-педагогическом процессе. Компания курирует студентов, выявляет самых одаренных, выплачивает дополнительную стипендию и по окончании университета предоставляет рабочие места по специальности" — поясняет декан нефтетехнологического факультета СамГТУ Владимир Тян.
С 2001 года между АО "Транснефть - Приволга" и СамГТУ заключен договор о сотрудничестве. Общество оказывает целевое финансирование и курирует кафедру "Трубопроводный транспорт" нефтетехнологичекого факультета. За эти годы на кафедре при финансовой поддержке АО "Транснефть - Приволга" отремонтированы лекционные и компьютерные аудитории. Создана корпоративная аудитория ПАО "Транснефть", оснащенная аудио и видео — комплексом для дистанционного обучения студентов и специалистов дочерних обществ. Открыт учебно-методический центр для практических занятий по рабочим профессиям. В учебные классы закуплены современная оргтехника, лабораторное оборудование, макеты, учебные пособия, тренажеры и методическая литература. АО "Транснефть - Приволга" планирует к началу следующего учебного года оказать содействие в создании второй тематической аудитории "Эксплуатация и методы ремонта магистральных трубопроводов".