Кубковый матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Москалев

Назначены арбитры на перенесенный матч ¼ финала Кубка России "Крылья Советов" — "Спартак" (Москва), который состоится 4 апреля в 18:30 на стадионе "Металлург".
Бригада арбитров осталась прежней: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград), сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?
Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.
Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!
Ждём гостей из Оренбурга!