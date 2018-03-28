Кубковый матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Москалев

Назначены арбитры на перенесенный матч ¼ финала Кубка России "Крылья Советов" — "Спартак" (Москва), который состоится 4 апреля в 18:30 на стадионе "Металлург".

Бригада арбитров осталась прежней: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград), сообщает официальный сайт клуба.