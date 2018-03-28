БК "Самара" уверенно переиграл "Зенит-Фарм" - 91:61

В среду, 28 марта, в очередном матче баскетбольной суперлиги БК "Самара" на выезде встречался с питерским БК "Зенит-Фарм".

Матч против соперника, на неделе переигравшего двух потенциальных участников плей-офф, "Самара" начала более чем убедительно: 14:3 к середине стартового периода. А потом пришло время самарских снайперов: в течение трех минут Максим Числов, вернувшийся в основу Дмитрий Гусенков и Алексей Чиликин (дважды) отправили в цель четыре трехочковых — к концу десятиминутки преимущество гостей не вызывало никаких вопросов (27:12).

Во втором периоде Даниил Синегубов и Артем Чеваренков быстро довели разницу до "+20". А стоило лидеру "Зенита" Григорию Мотовилову попасть две трехи подряд — тот же Чеваренков и Алексей Голяхов своими попаданиями вернули разницу к 20-очковому рубежу. И больше приближаться к нему хозяевам не позволяли — 50:27 к большому перерыву.

Третью десятиминутку по-лидерски начал Алексей Зозулин: 8 очков за три минуты — и уже более 30 очков перевеса (60:29). Пару минут "Самара" удерживала эту разницу, и только в концовке периода позволила хозяевам немного ее подсократить: 71:46.



Равная игра продолжилась и в заключительной четверти, к середине которой питерцы отыграли еще несколько очков (76:55). Но очередная треха Зозулина (4 из 4 издали) положила начало новому ускорению самарцев. Двухминутный рывок 11:2, украшением которого стал данк Александра Савенкова — и вновь преимущество в "+30". Таким оно и осталось до финальной сирены. 91:61 — победа "Самары".

Следующий свой матч "Самара" проведет 31 марта там же в Санкт-Петербурге. Поединком против "Спартака" команда завершит регулярный чемпионат, сообщает официальный сайт клуба.