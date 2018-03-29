Росгидромет о паводке: водность рек и запасы снега выше, чем в 2017 году

В среду, 28 марта руководитель ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов рассказал о гидрометеорологической обстановке на водных объектах региона.
Информация была представлена на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области при областном правительстве, которое провел и. о. губернатора Самарской области, руководитель штаба Александр Нефёдов.
По данным Айдара Мингазова, осеннее увлажнение почвы в 2017 году в бассейнах рек Самарской области составило 103-123% от нормы. По состоянию на 25 марта 2018 года запасы воды в снеге в бассейне реки Самара — 93%, а остальных рек - 104-216% от нормы.
Высота снежного покрова в среднем по Самарской области составляет 50 см (294% от нормы). Глубина промерзания почвы в среднем — 53 см (норма на эту дату 82 см). Водность рек выше нормы и выше значений прошлого года. Толщина льда на реках 11-56 см.
По уточнённым прогнозам Приволжского управления Росгидромета, максимальные уровни половодья ожидаются выше среднемноголетних значений на 30 — 175 см на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань, Чагра. Вскрытие рек ожидается в пределах нормы в первой декаде апреля.
Запас воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду 117 мм (110% от нормы). Во втором квартале прогноз бокового притока Куйбышевского водохранилища ожидается в пределах 3200 — 400 куб. м в секунду (104% от нормы), что в пределах значений прошлого года.
По состоянию на 28 марта уровень воды у Тольятти — 52,54 м, у Самары — 29,7 м, толщина льда соответственно 60 см и 51 см.
Как сообщил Айвар Мингазов, прогноз максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будет составлен в апреле после утверждения в Федеральном агентстве по водным ресурсам (Росводресурсы) графика сброса воды гидроэлектростанциями Волжско-Камского каскада.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html