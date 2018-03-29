"Ростех" и Renault конвертируют 61,4 млрд руб. долга АвтоВАЗа в акции

Renault и "Ростех" переуступили голландской Alliance Rostec Auto B.V., которая является их совместным предприятием, контролирующим АвтоВАЗ, 61,4 млрд руб. — каждый по 30,7 млрд руб. дебиторской задолженности и займов, которые будут конвертированы в новые акции АвтоВАЗа, сообщает vedomosti.ru со ссылкой на французскую компанию.

Эта сделка, предназначенная для пополнения собственного капитала АвтоВАЗа, — основной шаг в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 г., говорится в сообщении, а нужен он для финансового оздоровления предприятия, модернизации производства и обновления модельного ряда.

Допэмиссия акций, которая проходит по закрытой подписке, завершится в апреле.

Renault и "Ростех" помогают АвтоВАЗу, получившему в 2015 г. рекордные 73,9 млрд руб. убытка по МСФО. В декабре 2016 г. "АвтоВАЗ" разместил допэмиссию на 26,1 млрд руб. — почти все акции выкупили Alliance Rostec Auto B.V. и Renaissance Securities (Cyprus) Ltd., получившая 24% АвтоВАЗа.

Второй этап этого процесса — конвертация в акции долгов АвтоВАЗа перед "Ростехом" (51 млрд руб.) и Renault (гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов говорил о 34 млрд руб.). С учетом дисконта общая сумма конвертируемого долга составит более 60 млрд руб. — параметры допэмиссии были определены с запасом, объяснял ранее человек, близкий к одному из акционеров.

Конвертацию планировалось завершить еще в июне прошлого года. Но из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, срок размещения увеличен "на максимально допустимое время, предусмотренное законом, т. е. вплоть до 16 апреля 2018 г. включительно".

"Когда завершим докапитализацию АвтоВАЗа, будем принимать решение — возможно, проводить делистинг либо что-то еще, — предупреждал в июне 2017 г. Сергей Чемезов. — После докапитализации совместное предприятие [Alliance Rostec Auto] будет владеть почти 99% автопроизводителя". В самом СП у "Ростеха" будет 25%, 75% — у Renault.