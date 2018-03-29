"Ростех" и Renault конвертируют 61,4 млрд руб. долга АвтоВАЗа в акции

Renault и "Ростех" переуступили голландской Alliance Rostec Auto B.V., которая является их совместным предприятием, контролирующим АвтоВАЗ, 61,4 млрд руб. — каждый по 30,7 млрд руб. дебиторской задолженности и займов, которые будут конвертированы в новые акции АвтоВАЗа, сообщает vedomosti.ru со ссылкой на французскую компанию.
Эта сделка, предназначенная для пополнения собственного капитала АвтоВАЗа, — основной шаг в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 г., говорится в сообщении, а нужен он для финансового оздоровления предприятия, модернизации производства и обновления модельного ряда.
Допэмиссия акций, которая проходит по закрытой подписке, завершится в апреле.
Renault и "Ростех" помогают АвтоВАЗу, получившему в 2015 г. рекордные 73,9 млрд руб. убытка по МСФО. В декабре 2016 г. "АвтоВАЗ" разместил допэмиссию на 26,1 млрд руб. — почти все акции выкупили Alliance Rostec Auto B.V. и Renaissance Securities (Cyprus) Ltd., получившая 24% АвтоВАЗа.
Второй этап этого процесса — конвертация в акции долгов АвтоВАЗа перед "Ростехом" (51 млрд руб.) и Renault (гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов говорил о 34 млрд руб.). С учетом дисконта общая сумма конвертируемого долга составит более 60 млрд руб. — параметры допэмиссии были определены с запасом, объяснял ранее человек, близкий к одному из акционеров.
Конвертацию планировалось завершить еще в июне прошлого года. Но из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, срок размещения увеличен "на максимально допустимое время, предусмотренное законом, т. е. вплоть до 16 апреля 2018 г. включительно".
"Когда завершим докапитализацию АвтоВАЗа, будем принимать решение — возможно, проводить делистинг либо что-то еще, — предупреждал в июне 2017 г. Сергей Чемезов. — После докапитализации совместное предприятие [Alliance Rostec Auto] будет владеть почти 99% автопроизводителя". В самом СП у "Ростеха" будет 25%, 75% — у Renault.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.