В ближайшие две ночи в регионе температура воздуха может опуститься до -18 градусов

Вчера вечером, после того как в Самарскую область заглянул активный циклонический вихрь, и в регионе прошли обильные осадки в виде мокрого снега, температура воздуха вновь опустилась ниже десятиградусной отметки.
Как сообщают в Приволжском УГМС, уже сегодня ночью в области ожидается, что столбик термометра опустится до -7 ... -12 °C, местами -13...-18 °C. Такая же погода сохранится и в ночь на субботу, 31 марта. Днем воздух прогреется максимум до +1 градуса. При этом в течение ближайших двух суток будет преобладать переменная облачность, без осадков.
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4° ниже средних многолетних значений.
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
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Поедят,а не победят,прошу прощения.