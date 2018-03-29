В ближайшие две ночи в регионе температура воздуха может опуститься до -18 градусов

Вчера вечером, после того как в Самарскую область заглянул активный циклонический вихрь, и в регионе прошли обильные осадки в виде мокрого снега, температура воздуха вновь опустилась ниже десятиградусной отметки.

Как сообщают в Приволжском УГМС, уже сегодня ночью в области ожидается, что столбик термометра опустится до -7 ... -12 °C, местами -13...-18 °C. Такая же погода сохранится и в ночь на субботу, 31 марта. Днем воздух прогреется максимум до +1 градуса. При этом в течение ближайших двух суток будет преобладать переменная облачность, без осадков.

По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4° ниже средних многолетних значений.