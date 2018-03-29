В феврале 2018 г. объемы розничного кредитования увеличились на 58%. Такие данные на основе информации от 600 кредиторов опубликовало Объединенное кредитное бюро.

Всего по данным ОКБ в феврале 2018 г. в России было выдано 2,7 млн новых кредитов общим объемом 516,2 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 25%. В феврале 2017 г. было выдано 2,2 млн кредитов на 326,8 млрд рублей.

Лидером по темпам роста количества и объемов новых кредитов в феврале остался сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло в годовом отношении на 71%, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 123%. В феврале 2018 г. было выдано 763,8 тыс. новых карт с общим лимитом 58,2 млрд руб., годом ранее — 446,9 тыс. карт на 26 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 31%: с 58 до 76 тыс. руб.

Очень высокие темпы роста показал и сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в феврале 2018 г., выросло в годовом отношении на 65%, денежные объемы кредитования выросли на 78%.

В феврале этого года было выдано 86,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму порядка 168 млрд руб., год назад было выдано 52,5 тыс. кредитов на 94,5 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 8%: с 1,80 до 1,95 млн рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 13%, объемы выдач увеличились на 21%. В этом феврале было выдано 32,9 тыс. кредитов на 25,5 млрд руб., годом ранее банки выдали 29,2 тыс. кредитов на 21,1 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 7%: с 724 до 775 тыс. руб.

В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 11%, при этом объем кредитования увеличился на 43%. В феврале 2018 г. было выдано 1,8 млн кредитов наличными на 261,5 млрд руб. против 1,7 млн кредитов на 182,9 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 29%: со 111 до 143 тыс. рублей.

Всего за два месяца текущего года банки выдали 5,5 млн новых кредитов на общую сумму 969 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 28%, а объемы кредитования на 65%. За январь–февраль 2017 г. было выдано 4,3 млн новых кредитов на общую сумму 588,4 млрд рублей.