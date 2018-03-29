В Самаре за сутки выпало рекордное количество осадков

В среду, 28 марта, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщают в Приволжском УГМС.

В этот день в областной столице выпало 17 мм осадков. Это вдвое больше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2001 году. Тогда за сутки выпало 8,6 мм осадков.