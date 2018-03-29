Как из коробочного решения сделать работающий бизнес

Доски объявлений и службы заказа мастера скоро сдадут в утиль. — Разработчики из тольяттинской команды "ServicePI" представили мобильные сервисы поиска исполнителей, где клиенты размещают задания и получают отклики от людей, готовых выполнить их здесь и сейчас. Автор мобильного приложения Денис Гордиенко делится наработками о том, как дать жизнь стартапу и не пойти с ним по миру.

— Денис, понятно, что будущее за мобильными предложениями. В чем преимущество вашего проекта?

— Сервисы по продаже чего угодно — от торговли рыбой до юридических услуг — будут оставаться популярными, поскольку крайне интересны инвесторам. Мы, как отметил директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, довели идею до логического конца: написали "стандартный код" и предлагаем его как коробочное решение. Стартапер, который хочет запустить курьерскую службу, сервис сиделок или маркетплейс промомоделей, совершает разовый платёж и получает технически готовый сервис. Дальше — дело за бизнес-частью и маркетингом.

— За последние несколько лет Самара вошла в число лидеров по стартап-активности среди российских регионов. Для инновационных проектов работает Бизнес-катализатор StartupSamara. Что лично вам дало участие в акселерационной программе?

— Вначале мы рассматривали свой стартап, как некую платформу для бизнеса. За год продаж поняли, что наши клиенты, в основном, это такие же стартаперы, которые планируют запустить площадки типа Авито, Airbnb или Uber. Решили пойти в акселератор, чтобы детальнее изучить свою аудиторию и понять, чем они дышат, о чем размышляют, в общем, с целью customer development. Плюс был ключевой вопрос: как масштабировать наши продажи.

Мы изменили формат своей работы. Сейчас не только программисты, но и менеджеры работают по спринтам. Это позволяет легко увидеть эффективность, сделать выводы по гипотезам и исправить потенциальную проблему, что называется, в зародыше. Ещё мы научились считать unit-экономику и детальнее разобрались в принципах работы венчурных фондов. Напрямую это никак не увеличило эффективность самого проекта, но очень помогает при продажах, когда клиент видит в тебе эксперта, понимающего весь жизненный процесс стартапа, а не просто менеджера, желающего продать свой продукт.

— Какие советы менторов взяли на вооружение?

— Меня поразила "Стратегия голубого океана" своей простотой и очевидностью. Что хочет любой бизнес? Чтобы не было конкурентов. Что для этого нужно сделать? Прикончить их всех. А вот и нет… Нужно выписать характеристики, важные вашим клиентам и сравнить всех конкурентов по этим характеристикам в формате "хорошо" — "средне" — "плохо". Посмотреть получившийся график и пофантазировать что было бы, если бы у вас были совсем иные параметры.

— Какой совет вы можете дать начинающим стартаперам?

— Во-первых, не тормозить. Время — это самый главный и единственный невосполнимый ресурс в экосистеме стартапа. Более того, это единственное преимущество перед реальным бизнесом. Поэтому если фаундер занимается своим проектом только по выходным, то лучше сразу бросить.

Не тратить деньги. Большинство идей можно проверить на пригодность бесплатно или потратив незначительную сумму. Очень часто я вижу, что владельцы тратят кучу времени и денег на идеализацию своего проекта. В итоге, спустя месяцы и потратив сотни тысяч рублей, они понимают, что проект никому не нужен. Лучше это понять сразу и переключиться на другую идею.

Верить надо только в себя. Вера в чудо-таблетку или чудо-менторов — это классика для стартаперов. Например, "накручу пользователей в сторах — появятся реальные клиенты", "у меня друг бизнес-консультант, он потом придумает, как продать", "сейчас привлеку инвестора, он мне даст ментора, а тот уже придумает, как правильно всё сделать". Продолжать можно бесконечно. Главная проблема, что фаундер почему-то считает, что кому-то ещё в этом мире есть дело до его проекта. Осознание действительности чаще всего происходит болезненно. Лучше сбросить розовые очки сразу.