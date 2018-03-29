Цены на новостройки в Самаре на 16% ниже, чем на вторичное жилье. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав стоимость жилья на первичном и вторичном рынках в 70 городах России.

Исследование показало, что новостройки дешевле "вторички" в большинстве городов — в феврале 2018 года в 54 из 70 городов с населением более 250 тыс. человек 1 кв. м жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке.

Самый большой разрыв между ценами на "вторичку" и новые квартиры — в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. Третье место этого рейтинга заняла Тула с разницей 19,8%, четвертое — Севастополь (-19,7%), замкнул пятерку Подольск (-18%).

В Самаре разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья менее существенный — всего 15,9%, по этому показателю наш город занял в списке десяток место. Согласно исследованию, 1 кв. м вторичного жилья в Самаре стоит 58,1 тыс. руб., а 1 кв. м "первички" — 48,9 тыс. рублей.