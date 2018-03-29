"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с "Тамбовом"

"Крылья Советов" завершают подготовку к игре 30-го тура Первенства ФНЛ "Тамбов" – "Крылья Советов". Подопечные Андрея Тихонова проводят свои занятия на синтетике третьего поля "Металлурга", а также на клубной базе.

В четверг, 29 марта, в общую группу вернулся сербский легионер Срджан Мияйлович, что стало хорошей новостью для всей команды. Также в расположение клуба прибыли полузащитник Олег Ланин и форвард Александр Соболев, вернувшиеся из стана молодежной сборной России.

30 марта "Крылья Советов" чартерным рейсом отправятся в Тамбов, где и проведут предматчевую тренировку. Матч пройдет в субботу, 31 марта, в новом манеже СТЦ "Тамбов". Начало игры в 16:00. Встреча будет показана на порталах 1fnl.ru и Sportbox.ru.

Напомним, что последний раз "Крылья Советов" и "Тамбов" встречались в феврале в рамках Кубка ФНЛ. Тогда самарская команда одержала победу - 2:0. Голы на свой счет записали Алан Чочиев и Тарас Бурлак, сообщает официальный сайт клуба.