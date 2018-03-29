16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с "Тамбовом" "Крылья Советов-2" в контрольном матче обыграли "Академию Коноплева" - 1:0 Кубковый матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Москалев "Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" Самарцы могут попасть на матчи мундиаля, не покупая билет

Футбол Спорт

"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с "Тамбовом"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

"Крылья Советов" завершают подготовку к игре 30-го тура Первенства ФНЛ "Тамбов" – "Крылья Советов". Подопечные Андрея Тихонова проводят свои занятия на синтетике третьего поля "Металлурга", а также на клубной базе.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

В четверг, 29 марта, в общую группу вернулся сербский легионер Срджан Мияйлович, что стало хорошей новостью для всей команды. Также в расположение клуба прибыли полузащитник Олег Ланин и форвард Александр Соболев, вернувшиеся из стана молодежной сборной России.

30 марта "Крылья Советов" чартерным рейсом отправятся в Тамбов, где и проведут предматчевую тренировку. Матч пройдет в субботу, 31 марта, в новом манеже СТЦ "Тамбов". Начало игры в 16:00. Встреча будет показана на порталах 1fnl.ru и Sportbox.ru.

Напомним, что последний раз "Крылья Советов" и "Тамбов" встречались в феврале в рамках Кубка ФНЛ. Тогда самарская команда одержала победу - 2:0. Голы на свой счет записали Алан Чочиев и Тарас Бурлак, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Фото на сайте

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1