Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (ПОДА)

В Краснодаре состоялся чемпионат России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие более 170 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, которые завоевали 11 медалей и установили 6 рекордов России.
Сергей Сухарев завоевал два золота (50 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием), два серебра (100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), одну бронзу (100 метров на спине). Также в его активе новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем.
Вячеслав Ленский выиграл золото (100 метров на спине) и две бронзы (100 метров брассом, 100 метров комплексным плаванием). Ганечкин Константин завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине. Запевалова Марина стала второй на дистанции 100 м комплексным плаванием. На этой же дистанции Алексей Кныш занял третье место. В общекомандном зачете Самарская область заняла 8 место.
Стоит особо отметить Кирилла Пульвера, Альбину Петрукович и Василия Беляева, которым нехватило совсем немного, чтобы попасть в призы, но в то же время они выполнили норматив Мастера Спорта России. Еще одна юная спортсменка в команде Татьяна Безногова значительно улучшила свои результаты и подбирается к достижению очередного спортивного звания.
Отметим, что на прошедших соревнованиях было побиты несколько рекордов мира и Европы, однако зачтены они не будут, т. к. дисквалификация Российских паралимпийцев на международной арене продолжается, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.