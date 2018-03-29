16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Цены на новостройки в Самаре на 16% ниже, чем на вторичное жилье Первый арендный дом СОФЖИ сдали в эксплуатацию, но пока не заселили Как оформить договор с кадастровым инженером Цены на аренду жилья в Самаре во время проведения ЧМ-2018 выросли в десятки раз Налоговики проследят за самарцами, втридорога сдающими квартиры на период матчей ЧМ-2018

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Почти половина самарцев ожидает повышения цен на жилье в ближайшие три месяца

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати

Почти половина самарцев ожидает повышения цен на жилье в ближайшие три месяца. Такие данные по результатам проведенного исследования опубликовал сервис Domofond.ru.

Эксперты портала проанализировали рынок и представили очередной "Индекс настроений", который позволяет проследить, как изменились ожидания россиян, связанные с ситуацией на рынке жилой недвижимости.

Специалисты рассчитали "Индекс настроений" и сравнили его с аналогичным показателем декабря 2017 года. "Индекс настроений" показывает, как меняются ожидания респондентов в зависимости от текущей ситуации на рынке жилья. Положительные значения свидетельствуют о том, что респонденты ожидают повышения стоимости жилья, отрицательные — о том, что респонденты настроены на снижение цен на недвижимость. Индекс может принимать значения от -100 до 100.

По итогам исследования оказалось, что повышения цен на жилье в ближайшие три месяца ожидает 45% самарцев. По сравнению с декабрем 2017 г. этот показатель вырос в три раза (с 15%). 43% опрошенных считает, что цены не изменятся (в декабре 2017 г. таких было 60%), и лишь 12% прогнозирует снижение цен на жилье (три месяца назад такой прогноз давали 25% опрошенных).

Итоговый индекс настроений для Самары составил 33 (три месяца назад его показатель был равен минус 10). По росту индекса настроений Самара заняла третье место в стране.

При этом, несмотря на ожидаемый рост цен, 59% самарцев оценивают предстоящий квартал как "скорее благоприятный" период для приобретения жилья. Благоприятным его назвали 13% горожан, "скорее неблагоприятным — 25%, а однозначно неблагоприятным — всего 2% опрошенных.

По данным исследования в Москве 30% респондентов прогнозируют снижение цен, еще 46% не ждут существенных колебаний стоимости жилья. При этом примерно четверть жителей столицы уверена в подорожании недвижимости. Среди жителей Санкт-Петербурга повышения стоимости ожидают 37% участников опроса, а 19% полагают, что цены, напротив, станут ниже. Большинство петербуржцев — 44% — считает, что стоимость недвижимости останется без изменений.

В целом по стране 73% респондентов считают следующий квартал благоприятным либо скорее благоприятным периодом для покупки недвижимости, что в целом соответствует показателю опроса декабря 2017 года. При этом 54% участников опроса отметили, что во II квартале 2018 г. скорее стоит приобретать жилье, чем нет, а еще 19% респондентов абсолютно в этом уверены. Лишь 26% опрошенных полагают, что следующие три месяца окажутся не самым удачным временем для покупки жилья.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 20 октября 2015 22:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1