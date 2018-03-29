Почти половина самарцев ожидает повышения цен на жилье в ближайшие три месяца. Такие данные по результатам проведенного исследования опубликовал сервис Domofond.ru.

Эксперты портала проанализировали рынок и представили очередной "Индекс настроений", который позволяет проследить, как изменились ожидания россиян, связанные с ситуацией на рынке жилой недвижимости.

Специалисты рассчитали "Индекс настроений" и сравнили его с аналогичным показателем декабря 2017 года. "Индекс настроений" показывает, как меняются ожидания респондентов в зависимости от текущей ситуации на рынке жилья. Положительные значения свидетельствуют о том, что респонденты ожидают повышения стоимости жилья, отрицательные — о том, что респонденты настроены на снижение цен на недвижимость. Индекс может принимать значения от -100 до 100.

По итогам исследования оказалось, что повышения цен на жилье в ближайшие три месяца ожидает 45% самарцев. По сравнению с декабрем 2017 г. этот показатель вырос в три раза (с 15%). 43% опрошенных считает, что цены не изменятся (в декабре 2017 г. таких было 60%), и лишь 12% прогнозирует снижение цен на жилье (три месяца назад такой прогноз давали 25% опрошенных).

Итоговый индекс настроений для Самары составил 33 (три месяца назад его показатель был равен минус 10). По росту индекса настроений Самара заняла третье место в стране.

При этом, несмотря на ожидаемый рост цен, 59% самарцев оценивают предстоящий квартал как "скорее благоприятный" период для приобретения жилья. Благоприятным его назвали 13% горожан, "скорее неблагоприятным — 25%, а однозначно неблагоприятным — всего 2% опрошенных.

По данным исследования в Москве 30% респондентов прогнозируют снижение цен, еще 46% не ждут существенных колебаний стоимости жилья. При этом примерно четверть жителей столицы уверена в подорожании недвижимости. Среди жителей Санкт-Петербурга повышения стоимости ожидают 37% участников опроса, а 19% полагают, что цены, напротив, станут ниже. Большинство петербуржцев — 44% — считает, что стоимость недвижимости останется без изменений.

В целом по стране 73% респондентов считают следующий квартал благоприятным либо скорее благоприятным периодом для покупки недвижимости, что в целом соответствует показателю опроса декабря 2017 года. При этом 54% участников опроса отметили, что во II квартале 2018 г. скорее стоит приобретать жилье, чем нет, а еще 19% респондентов абсолютно в этом уверены. Лишь 26% опрошенных полагают, что следующие три месяца окажутся не самым удачным временем для покупки жилья.