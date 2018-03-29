К концу недели в Самарской области местами потеплеет до +4 °C

В первый день апреля в регионе ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 30 марта, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит +1… -4 °C. Ветер западный 3-8 м/с.
В субботу, 31 марта, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -7 до -12 °C, местами до -17 °C. Днем температура воздуха составит +2… -3 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
В воскресенье, 1 апреля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -2… -7 °C. Днем местами ожидаются небольшие осадки, столбик термометра поднимется от -1 до +4 °C. Ветер южный 7-12 м/с.
Последние комментарии
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.