К концу недели в Самарской области местами потеплеет до +4 °C

В первый день апреля в регионе ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 30 марта, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит +1… -4 °C. Ветер западный 3-8 м/с. В субботу, 31 марта, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -7 до -12 °C, местами до -17 °C. Днем температура воздуха составит +2… -3 °C. Ветер южный 5-10 м/с. В воскресенье, 1 апреля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -2… -7 °C. Днем местами ожидаются небольшие осадки, столбик термометра поднимется от -1 до +4 °C. Ветер южный 7-12 м/с.