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Общество

С 1 апреля в регионе вводится ограничение на проезд тяжеловесного транспорта

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 апреля в Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Соответствующий приказ областного минтранса опубликован на сайте ведомства.

Ограничения традиционно устанавливаются на весенне-летний период и объясняются необходимостью обеспечения сохранности дорог во время неблагоприятных природно-климатических условий.

Весеннее ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля для транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 7 тонн.

Летнее ограничение движения введут с 20 мая по 31 августа для тяжеловесных транспортных средств, у которых  нагрузка на ось превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C.

Временные ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.

Напомним, на федеральных дорогах ограничения вводиться не будут. По территории Самарской области проходит 700 км дорог федерального подчинения: М-5 "Урал" с подъездами к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, А-300 (Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном), Р-228 (Сызрань — Волгоград).

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