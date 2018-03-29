Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТЦ "Амбар" на пожарную безопасность

Мусор в коридорах, отсутствие ключей от ящиков для шлангов, подозрительные батуты — все может стать причиной претензий со стороны ревизоров. На сегодня в Самаре проверены несколько торговых центров, мы побывали на проверке ТЦ "Амбар".

В коридоре ТЦ "Амбар" один из сотрудников МЧС нажимает кнопку пожарной сигнализации. Через полминуты слышим оповещение: "Внимание, пожарная тревога. Всем покинуть здание!". Реакция посетителей правильная — торопливо, но без давки и паники люди выходят из торгового центра.

"Собственники здания заказывали у лицензированной организации оценку пожарного риска, — рассказал заместитель гендиректора по безопасности ТЦ Константин Аникин. — При оценке также определили время, за которое в этом здании нужно проводить эвакуацию — восемь минут".

На наших глазах здание опустело за четыре минуты. Сотрудники охраны обежали все коридоры, осмотрели детскую площадку — никто не остался.

"В здании восемь основных выходов, а вместе с эвакуационными — около четырех десятков, — объяснил Константин Аникин. — Двери эвакуационных оборудованы системой "Антипаника". В обычное время двери заблокированы. А когда срабатывает система оповещения при ЧС, их можно открыть".

Меня система "Антипаника" напугала. Выйдя через эвакуационную дверь в длинный коридор, я уже не могу открыть дверь изнутри, чтобЫ вернуться в основное помещение торгового центра. В конце коридора есть еще одна дверь, оборудованная системой "Антипаника". А вдруг эту, последнюю, дверь "заест" и я окажусь замурована в коридоре? Охранники и пожарные успокаивают меня: даже если при ЧС отключится электричество, электронные замки просто перестанут работать и дверь все равно окажется открытой.

Проверяем "пультовую" комнату: охранники следят за множеством мониторов, при срабатывании сигнала тревоги на экранах появилось сообщение.

Есть в здании датчики дыма, а также автоматическая система пожаротушения. "Видите колбу? — указывает мне на потолок проверяющий, замначальника отдела надзорной деятельности Самары Артем Малкин. — От температуры выше 80 градусов эта колба взрывается и через отверстие начинает распыляться вода".

Билетер у входа в кинозалы рассказывает, что никогда не запирает посетителей сеансов. "Я на этой неделе всех билетеров обучил, как стюардесс в самолете, рассказывать посетителям где эвакуационные выходы, — добавляет Константин Аникин. — Из каждого кинозала есть аварийный выход на улицу".

У меня вопросы вызывает детская комната. Батуты и карусели отделаны материалом, который, как мне кажется, будет плавиться и станет источником черного дыма при пожаре. Представитель МЧС Артем Малкин говорит, что эту детскую зону пожарные не проверяли — она принадлежит арендатору. Арендатор делает пожарный аудит, то есть проверяет его лицензированная эмчеэсовцами фирма. Представители МЧС смотрят уже только документы, выданные владельцу каруселей этой фирмой.

"Мы связались с арендатором, — рассказала по итогам визита в ТЦ одна из проверяющих, старший помощник прокурора Куйбышевского района Наталья Ягодкина. — Он должен предоставить нам сертификаты безопасности, будем разбираться. А на владельца ТЦ "Амбар" наложим штраф: мы заметили мусор на путях эвакуации и не досчитались четырех ключей от шкафчиков с пожарными шлангами".