Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТЦ "Амбар" на пожарную безопасность

Мусор в коридорах, отсутствие ключей от ящиков для шлангов, подозрительные батуты — все может стать причиной претензий со стороны ревизоров. На сегодня в Самаре проверены несколько торговых центров, мы побывали на проверке ТЦ "Амбар".
В коридоре ТЦ "Амбар" один из сотрудников МЧС нажимает кнопку пожарной сигнализации. Через полминуты слышим оповещение: "Внимание, пожарная тревога. Всем покинуть здание!". Реакция посетителей правильная — торопливо, но без давки и паники люди выходят из торгового центра.
"Собственники здания заказывали у лицензированной организации оценку пожарного риска, — рассказал заместитель гендиректора по безопасности ТЦ Константин Аникин. — При оценке также определили время, за которое в этом здании нужно проводить эвакуацию — восемь минут".
На наших глазах здание опустело за четыре минуты. Сотрудники охраны обежали все коридоры, осмотрели детскую площадку — никто не остался.
"В здании восемь основных выходов, а вместе с эвакуационными — около четырех десятков, — объяснил Константин Аникин. — Двери эвакуационных оборудованы системой "Антипаника". В обычное время двери заблокированы. А когда срабатывает система оповещения при ЧС, их можно открыть".
Меня система "Антипаника" напугала. Выйдя через эвакуационную дверь в длинный коридор, я уже не могу открыть дверь изнутри, чтобЫ вернуться в основное помещение торгового центра. В конце коридора есть еще одна дверь, оборудованная системой "Антипаника". А вдруг эту, последнюю, дверь "заест" и я окажусь замурована в коридоре? Охранники и пожарные успокаивают меня: даже если при ЧС отключится электричество, электронные замки просто перестанут работать и дверь все равно окажется открытой.
Проверяем "пультовую" комнату: охранники следят за множеством мониторов, при срабатывании сигнала тревоги на экранах появилось сообщение.
Есть в здании датчики дыма, а также автоматическая система пожаротушения. "Видите колбу? — указывает мне на потолок проверяющий, замначальника отдела надзорной деятельности Самары Артем Малкин. — От температуры выше 80 градусов эта колба взрывается и через отверстие начинает распыляться вода".
Билетер у входа в кинозалы рассказывает, что никогда не запирает посетителей сеансов. "Я на этой неделе всех билетеров обучил, как стюардесс в самолете, рассказывать посетителям где эвакуационные выходы, — добавляет Константин Аникин. — Из каждого кинозала есть аварийный выход на улицу".
У меня вопросы вызывает детская комната. Батуты и карусели отделаны материалом, который, как мне кажется, будет плавиться и станет источником черного дыма при пожаре. Представитель МЧС Артем Малкин говорит, что эту детскую зону пожарные не проверяли — она принадлежит арендатору. Арендатор делает пожарный аудит, то есть проверяет его лицензированная эмчеэсовцами фирма. Представители МЧС смотрят уже только документы, выданные владельцу каруселей этой фирмой.
"Мы связались с арендатором, — рассказала по итогам визита в ТЦ одна из проверяющих, старший помощник прокурора Куйбышевского района Наталья Ягодкина. — Он должен предоставить нам сертификаты безопасности, будем разбираться. А на владельца ТЦ "Амбар" наложим штраф: мы заметили мусор на путях эвакуации и не досчитались четырех ключей от шкафчиков с пожарными шлангами".
Последние комментарии
В ТЦ Московский всегда закрыты эвакуационные выходы и при срабатывании пожарной сигнализации охранник сразу вырубает систему оповещения...
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.