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Газбанк кредитует животноводство Самарской области

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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28 марта состоялась реализация очередного этапа инвестиционного проекта, который кредитует Газбанк. На строящийся свинокомплекс в поселке Кировский Красноармейского района завезли уже вторую партию племенного элитного стада. Запуск основных мощностей предприятия и формирование его генно-племенного потенциала стали возможными благодаря кредитной линии, открытой Газбанком в августе 2017 года.

Кредитование банком реального сектора экономики, в частности, поддержка губернского животноводства позволит обеспечить жителей Самарской области качественными и экологичными продуктами питания, а также создаст в регионе дополнительные рабочие места.

Гид потребителя

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