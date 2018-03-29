Газбанк кредитует животноводство Самарской области

28 марта состоялась реализация очередного этапа инвестиционного проекта, который кредитует Газбанк. На строящийся свинокомплекс в поселке Кировский Красноармейского района завезли уже вторую партию племенного элитного стада. Запуск основных мощностей предприятия и формирование его генно-племенного потенциала стали возможными благодаря кредитной линии, открытой Газбанком в августе 2017 года.
Кредитование банком реального сектора экономики, в частности, поддержка губернского животноводства позволит обеспечить жителей Самарской области качественными и экологичными продуктами питания, а также создаст в регионе дополнительные рабочие места.
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а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.