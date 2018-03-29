Газбанк кредитует животноводство Самарской области

28 марта состоялась реализация очередного этапа инвестиционного проекта, который кредитует Газбанк. На строящийся свинокомплекс в поселке Кировский Красноармейского района завезли уже вторую партию племенного элитного стада. Запуск основных мощностей предприятия и формирование его генно-племенного потенциала стали возможными благодаря кредитной линии, открытой Газбанком в августе 2017 года.

Кредитование банком реального сектора экономики, в частности, поддержка губернского животноводства позволит обеспечить жителей Самарской области качественными и экологичными продуктами питания, а также создаст в регионе дополнительные рабочие места.