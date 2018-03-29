В Октябрьский районный суд попытался пройти мужчина с гранатой в кармане

Судебные приставы задержали в Октябрьском районном суде мужчину с оружием и боеприпасами.
Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Самарской области, дело было в 20-х числах марта. Мужчина пришел в суд, пытался пройти внутрь. Когда его попросили выложить на стойку все запрещенные к проносу предметы, посетитель сказал, что у него ничего такого нет. А когда попытался пройти через рамку металлодетектора, тот запищал. Тогда мужчину решили "проверить" ручным металлодетектором, который подал звуковой сигнал, среагировав на что-то в кармане куртки.
Приставы спросили, что у него там, а тот заявил — граната и пистолет. Мужчина потянулся к карману, приставы расценили это как угрозу безопасности, скрутили его и нажали тревожную кнопку. Предполагаемого нарушителя передали в полицию.
Ведомство напоминает: по правилам в здание суда нельзя проносить порох и взрывчатые вещества, а также предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, его имитации, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колющее и режущее оружие, острые предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, любые ядовитые и отравляющие вещества.