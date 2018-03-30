Экс-начальник ГАИ Самары получил условный срок

В Красноярском райсуде вынесен приговор бывшего начальнику Госавтоинспекции Самары Олегу Цодокову. Он признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году лишения свободы условно.
Столь мягкий приговор обусловлен не только преклонным возрастом осужденного. Как отмечено в приговоре, Цодоков ранее не судим, имеет ведомственные награды.
Олег Цодоков до последнего времени являлся председателем совета ветеранов УГИБДД. Его сын - подполковник милиции Андрей Цодоков - в 2010 г. был снят с должности начальника Красноярского райотдела, а затем уволен из органов МВД с формулировкой "по сокращению штатов".
Напомним, Цодоков обвинялся в незаконном приобретении земельного участка, по справкам, сфальсифицированным главой администрации сельского поселения Бинарадка Дмитрием Наумовым.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.