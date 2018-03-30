Экс-начальник ГАИ Самары получил условный срок

В Красноярском райсуде вынесен приговор бывшего начальнику Госавтоинспекции Самары Олегу Цодокову. Он признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году лишения свободы условно.

Столь мягкий приговор обусловлен не только преклонным возрастом осужденного. Как отмечено в приговоре, Цодоков ранее не судим, имеет ведомственные награды.

Олег Цодоков до последнего времени являлся председателем совета ветеранов УГИБДД. Его сын - подполковник милиции Андрей Цодоков - в 2010 г. был снят с должности начальника Красноярского райотдела, а затем уволен из органов МВД с формулировкой "по сокращению штатов".

Напомним, Цодоков обвинялся в незаконном приобретении земельного участка, по справкам, сфальсифицированным главой администрации сельского поселения Бинарадка Дмитрием Наумовым.