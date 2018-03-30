Самарскую семью с пятью детьми из квартиры-помойки поставили на учет в полиции

Самарская семья из восьми взрослых и пятерых несовершеннолетних детей, проживающая в двухкомнатной квартире на ул. Воронежской в ужасающих условиях, стоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На учет родители были поставлены 26 февраля 2018 г. "в связи с ненадлежащим исполнением" своих обязанностей по содержанию детей.

"Сотрудники полиции проводят профилактическую работу с целью оздоровления обстановки в семье. В настоящее время для питания детей необходимый набор продуктов имеется, все они одеты в чистую по сезону одежду и все посещают образовательное учреждение", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, в марте в соцсетях появилось видео с квартирой, где в антисанитарных условиях якобы проживают пятеро несовершеннолетних детей. Его в своем аккаунте в "Твиттере" опубликовала Татьяна Шурыгина — соседка этой семьи.

По словам Татьяны, в квартиру в доме на ул. Воронежской она вместе с четырехлетним сыном переехала в сентябре. О том, что происходит у соседей сверху, узнала уже после переезда — когда поползли тараканы, а потом и клопы.

"С сентября прошлого года мы морили тараканов уже пять раз. После очередной неудачной попытки решили, что надо морить насекомых по всему "стояку". А соседи сверху впускать к себе специалистов отказывались. Но как-то они с ними все же договорились, и вот как раз от этих ребят у меня и появилось видео происходящего в этой квартире", — рассказывала Татьяна Шурыгина.

На видео запечатлено, как по стенам квартиры ползают насекомые, обои местами оборваны, грязно, сливной бачок у унитаза отсутствует, и посреди всего этого яркими пятнами — детские игрушки.

Квартира, как удалось выяснить собеседнице издания, находится в муниципальной собственности. А семья в количестве 13 официально прописанных там людей (несколько поколений) проживает в ней по договору социального найма.

Жильцы квартиры, по словам собеседницы издания, якобы ведут асоциальный образ жизни. "Я их вижу в подъезде за употреблением спиртных напитков", — рассказывала Татьяна. Информация о том, что соседи злоупотребляют спиртным содержится также в ответе ГУ МВД России по Самарской области, направленном Татьяне Шурыгиной (опубликован на ее страничке в "Твиттере").

"Содержанием детей не занимаются, дети проживают в антисанитарных условиях без условий для полноценного развития и жизни", — говорится в ответе полиции, опубликованном Татьяной.

Сейчас она написала обращения во все возможные инстанции, в том числе в департамент семьи, опеки и попечительства администрации Самары, департамент управления имуществом (как к собственнику квартиры), главе города, в Роспотребнадзор и уполномоченному по правам человека.

В ответ на запрос Волга Ньюс в департаменте управления имуществом Самары сообщили, что с нанимателем квартиры ведется "претензионно-исковая работа". В ее адрес департамент направил "предупреждение о необходимости устранить нарушения, а именно, в двухмесячный срок привести в надлежащее состояние указанное выше жилое помещение, соблюдать требования пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм, погасить задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, в том числе задолженность по оплате за пользование жилым помещением". Результаты пока не известны.

Как рассказала Татьяна Шурыгина, на 30 марта 2018 г. назначено заседание суда по рассмотрению вопроса об ограничении родительских прав одной из жительниц квартиры — мамы троих детей. Как говорит Татьяна, в апреле, по предварительной информации, якобы должны поставить вопрос об ограничении в родительских правах по еще одной жительнице квартиры, которая является матерью двоих несовершеннолетних детей.