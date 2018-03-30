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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" определило лучшее внутрикорпоративное рационализаторское предложение

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Старший мастер ремонтно-механического цеха центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" Андрей Малыхин получил удостоверение на собственное рационализаторское предложение по модернизации ледорезной установки.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Андрей Малыхин усовершенствовал технику, которая позволит значительно сократить время на ликвидацию возможных аварийных ситуаций на водных переходах в зимний период. Рационализаторское решение максимально оптимизировало конструкцию и повысило оперативность ее работы.

До модернизации ледорезной установки, требовалось длительное время на ее технологическую подготовку. Громоздкая конструкция не позволяла в короткий срок обеспечить подготовку к использованию установки и была сложна в транспортировке. Модернизированная ледорезная установка имеет меньшие габариты, оптимизированную конструкцию шкафа управления и системы питания.

Автор работы по модернизации ледорезной установки отмечает, что основная цель его проекта — повысить конкурентоспособность установки, улучшить эксплуатационные качества и, как итог, снизить себестоимость данной продукции, которую выпускает ЦБПО.

Положение о рационализаторской деятельности в АО "Транснефть - Приволга" утверждено в ноябре 2016 года. Технический совет компании рассматривает заявления на рацпредложения ежеквартально. По факту внедрения рационализаторского предложения его автору выплачивается денежное вознаграждение. Это уже второе удостоверение, врученное сотруднику предприятия.

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