Старший мастер ремонтно-механического цеха центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" Андрей Малыхин получил удостоверение на собственное рационализаторское предложение по модернизации ледорезной установки.
Андрей Малыхин усовершенствовал технику, которая позволит значительно сократить время на ликвидацию возможных аварийных ситуаций на водных переходах в зимний период. Рационализаторское решение максимально оптимизировало конструкцию и повысило оперативность ее работы.
До модернизации ледорезной установки, требовалось длительное время на ее технологическую подготовку. Громоздкая конструкция не позволяла в короткий срок обеспечить подготовку к использованию установки и была сложна в транспортировке. Модернизированная ледорезная установка имеет меньшие габариты, оптимизированную конструкцию шкафа управления и системы питания.
Автор работы по модернизации ледорезной установки отмечает, что основная цель его проекта — повысить конкурентоспособность установки, улучшить эксплуатационные качества и, как итог, снизить себестоимость данной продукции, которую выпускает ЦБПО.
Положение о рационализаторской деятельности в АО "Транснефть - Приволга" утверждено в ноябре 2016 года. Технический совет компании рассматривает заявления на рацпредложения ежеквартально. По факту внедрения рационализаторского предложения его автору выплачивается денежное вознаграждение. Это уже второе удостоверение, врученное сотруднику предприятия.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее