В бассейне одной из самарских бань утонул трехлетний ребенок

В среду, 28 марта, в Кировском районе Самары примерно в 13:10 в бане на ул. Алма-Атинской скончался трехлетний мальчик. Ребенок утонул в бассейне, пишет samara.kp.ru.
В бане ребенок находился вместе со своим отцом, который не смог его спасти.
При каких обстоятельствах случилась трагедия, теперь выясняют специалисты. Следственно-оперативная группа прибыла на место событий сразу после поступившего в дежурную часть сообщения.
Следователи и полицейские провели осмотр, опросили рабочий персонал и возможных свидетелей произошедшего.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.