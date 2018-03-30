Адвокатессе, задержанной с 1,1 млн руб., продлили арест

В четверг, 29 марта, в Красноярском районом суде было рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей 60-летней заведующей районным филиалом Палаты адвокатов Самарской области Вере Агеевой. Федеральный судья Максим Абишев продлил арест на месяц — до 29 апреля.
Напомним, в конце января Агеева была задержана при получении 1,1 млн руб., которые, по версии следствия, предназначались для решения вопроса о назначении сыну ее клиентки условного срока наказания по обвинению в вымогательстве и грабеже.
На тот момент Агеева участвовала в судебном процессе под председательством федеральной судьи Натальи Тремасовой, где государственное обвинителя поддерживала экс-помощник районного прокурора Юлия Бирюкова.
2 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании адвокату меры пресечения в виде заключения под стражу. На тот момент она имела статус подозреваемой в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В апелляционной инстанции данное решение было оставлено в силе.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.