50 минут понадобилось персоналу НФС-2 для ликвидации утечки хлора во время учений

На насосно-фильтровальной станции № 2 в Студёном овраге прошли тактико-специальные учения "Локализация и ликвидация аварийной ситуации с выбросом хлора". Тема выбрана не случайно. "Самарские коммунальные системы" — одно из предприятий города, которое использует в технологическом процессе хлор.

По легенде учений на НФС-2 произошла разгерметизация контейнера весом 960 кг с выбросом жидкого и газообразного хлора, образовалось облако с незначительным выходом за пределы помещения. Ситуации присвоен III класс опасности. Задача, стоящая перед персоналом объекта, — локализовать и ликвидировать аварию согласно всем действующим нормам и правилам. В комиссию, контролирующую действия сотрудников СКС, вошли представители Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), администрации Самары и Кировского района, поисково-спасательного отряда и УМВД России по Самаре.

Все подразделения, задействованные в учебной тревоге, сработали слаженно и строго по инструкциям. Взаимодействие сотрудников "Самарских коммунальных систем" с МЧС и скорой помощью позволило справиться с опасной ситуацией в минимальные сроки. С момента утечки хлора до отбоя тревоги прошло 50 минут.

Стоит отметить, что персонал СКС в обязательном порядке проходит необходимое обучение работе с опасными веществами, регулярно проводятся внутренние тренировки. Именно это позволило получить такое заключение по итогам проверки Ростехнадзора: "Действия служб и персонала признаны удовлетворительными. Отступления от требований промышленной безопасности не выявлены". Учитывая тот факт, что НФС-2 находится вблизи нового футбольного стадиона, проверка навыков действий в нестандартных ситуациях была очень полезной.