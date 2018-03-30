Наставничество в НПО "АэроВолга" помогает готовить специалистов с учетом специфики производства

На работу в НПО "АэроВолга" отбирают молодых специалистов из числа выпускников вузов и техникумов. Благодаря системе наставничества удается сократить сроки адаптации молодежи, которую обучают в течение трех месяцев.

Особенность производства легких самолетов из стеклопластика, востребованных в России и за рубежом, такова, что для работы на ряде участков требуются специальные знания и навыки. Именно поэтому молодые специалисты с дипломами инженеров, приходящие на работу на должность инженеров и конструкторов, сначала попадают в ученики к опытным рабочим. Такая практика сложилась в НПО "АэроВолга" с самого начала и вот уже 10 лет работает без сбоев.

Срок обучения по рабочим специальностям зависит от уровня подготовки соискателей и способности быстро освоить программу, но обычно укладывается в один — три месяца. За это время опытный наставник, который закреплен за новичком персонально, знакомит будущего коллегу с теорией, а тот отрабатывает на практике полученные знания. На период обучения с соискателем заключается ученический договор. Предприятие берет на себя обязательство обучить специфике профессии и даже предоставляет на это время денежное содержание. Кстати, стипендия учеников значительно превышает прожиточный минимум. По окончании обучения аттестационная комиссия экзаменует ученика и принимает решение об уровне его готовности к самостоятельной работе.

Наставником в НПО "АэроВолга" может стать не каждый. Чтобы обучать профессии, мало ее знать самому и уметь хорошо зарабатывать. Важно иметь желание научить другого. Именно поэтому наставники на предприятии в особом почете. Это люди, которые не только готовят специалистов на свой участок, но и закладывают основу стабильной работы всего коллектива на годы вперед. Сборщики изделий из стеклопластика Алексей Шарун, Максим Французов и Евгений Иванов за последние два года обучили по пять подопечных, которые быстро влились в коллектив.

Производство самолетов-амфибий ведется на основе собственной конструкторской разработки LA-8. Сейчас в модельном ряду уже 6 машин. А в прошлом году начался серийный выпуск нового самолета "Borey". Предприятие постоянно развивается, модернизирует свои машины, внедряет новые технологии. Этому в немалой степени способствует система повышения квалификации сотрудников, которая действует во всех подразделениях производства. Невозможно создавать надежную качественную авиационную технику без постоянного обновления знаний. Именно поэтому 4–5 часов в неделю все сотрудники предприятия уделяют повышению квалификации. И рабочее время, проведенное в учебном классе, — самое ценное, потому что дает знания о новых требованиях, технических условиях, изменениях в тех или иных операциях.

Студенты самарских высших и средних специальных учебных заведений, попадая в НПО "АэроВолга" на практику, знакомятся не только с уникальным производством, но и с коллективом, который умеет работать качественно и высоко ценит профессионалов.