16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Наставничество в НПО "АэроВолга" помогает готовить специалистов с учетом специфики производства С космодрома Плесецк успешно стартовал самарский "Союз-2.1В" с военным спутником Самарский "Союз-ФГ" успешно вывел на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-08" Авиакор и "Туполев" заключили мировое соглашение по долгам перед самарским заводом Роскосмос предпримет вторую попытку взыскать с РКЦ "Прогресс" 266 млн рублей

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Наставничество в НПО "АэроВолга" помогает готовить специалистов с учетом специфики производства

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 17
Версия для печати

На работу в НПО "АэроВолга" отбирают молодых специалистов из числа выпускников вузов и техникумов. Благодаря системе наставничества удается сократить сроки адаптации молодежи, которую обучают в течение трех месяцев.

Фото: Сергей Алешин

Особенность производства легких самолетов из стеклопластика, востребованных в России и за рубежом, такова, что для работы на ряде участков требуются специальные знания и навыки. Именно поэтому молодые специалисты с дипломами инженеров, приходящие на работу на должность инженеров и конструкторов, сначала попадают в ученики к опытным рабочим. Такая практика сложилась в НПО "АэроВолга" с самого начала и вот уже 10 лет работает без сбоев.

Срок обучения по рабочим специальностям зависит от уровня подготовки соискателей и способности быстро освоить программу, но обычно укладывается в один — три месяца. За это время опытный наставник, который закреплен за новичком персонально, знакомит будущего коллегу с теорией, а тот отрабатывает на практике полученные знания. На период обучения с соискателем заключается ученический договор. Предприятие берет на себя обязательство обучить специфике профессии и даже предоставляет на это время денежное содержание. Кстати, стипендия учеников значительно превышает прожиточный минимум. По окончании обучения аттестационная комиссия экзаменует ученика и принимает решение об уровне его готовности к самостоятельной работе.

Наставником в НПО "АэроВолга" может стать не каждый. Чтобы обучать профессии, мало ее знать самому и уметь хорошо зарабатывать. Важно иметь желание научить другого. Именно поэтому наставники на предприятии в особом почете. Это люди, которые не только готовят специалистов на свой участок, но и закладывают основу стабильной работы всего коллектива на годы вперед. Сборщики изделий из стеклопластика Алексей Шарун, Максим Французов и Евгений Иванов за последние два года обучили по пять подопечных, которые быстро влились в коллектив.

Производство самолетов-амфибий ведется на основе собственной конструкторской разработки LA-8. Сейчас в модельном ряду уже 6 машин. А в прошлом году начался серийный выпуск нового самолета "Borey". Предприятие постоянно развивается, модернизирует свои машины, внедряет новые технологии. Этому в немалой степени способствует система повышения квалификации сотрудников, которая действует во всех подразделениях производства. Невозможно создавать надежную качественную авиационную технику без постоянного обновления знаний. Именно поэтому 4–5 часов в неделю все сотрудники предприятия уделяют повышению квалификации. И рабочее время, проведенное в учебном классе, — самое ценное, потому что дает знания о новых требованиях, технических условиях, изменениях в тех или иных операциях.

Студенты самарских высших и средних специальных учебных заведений, попадая в НПО "АэроВолга" на практику, знакомятся не только с уникальным производством, но и с коллективом, который умеет работать качественно и высоко ценит профессионалов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Анатолий Илларионов 17 апреля 2015 14:44 Андрей Прокофьев: "АИСТ-2" не уступает мировым аналогам

Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1